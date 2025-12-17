Preiswertes, lichtstarkes Porträtobjektiv für APS-C: 7Artisans MF 50mm f/1.2

Der chinesische Objektivhersteller hat das MF 50mm f/1.2 für APS-C-Kameras vorgestellt. Das Objektiv wird mit Anschlüssen für Sony E, Fujifilm X, Nikon Z und Micro Four Thirds angeboten. Wer nur wenig Geld ausgeben möchte und auf einen Autofokus verzichten kann, bekommt für rund 110 Euro ein lichtstarkes Porträtobjektiv mit solidem Metallgehäuse.

Umgerechnet auf das Kleindbildformat bietet der Neuzugang eine Brennweite von etwa 75 Millimetern. Die sehr große Blende von f/1,2 erlaubt eine geringe Schärfentiefe, um Motive freizustellen, und verbessert die Leistung bei schwachem Licht. Elf Blendenlamellen formen eine kreisrunde Blendenöffnung.

Im optischen System sind sieben Elemente in 11 Gruppen verbaut, darunter drei hoch brechende Linsen und ein ELD-Element (Extra Low Dispersion). Die Naheinstellgrenze beträgt 70 Zentimeter. An der Front ist ein 55-Millimeter-Filtergewinde eingearbeitet. Der Blendenring rastet bei jeder Stufe ein. Das Objektiv besitzt elf Blendenlamellen, die für eine kreisrunde Blendenöffnung sorgen.

Das Gewicht des Prime-Objektivs liegt bei etwa 410 Gramm, es ist 68 mm lang und misst 62 mm im Durchmesser. Eine eingebaute, ausziehbare Streulichtblende reduziert Streulicht und Reflexionen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist. Für den Einsatz bei schlechten Lichtverhältnissen verfügt das Objektiv über leuchtende Markierungen am Fokus- und Blendenring.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Deutschen Vertriebspartners Brenner Import und Handels GmbH.