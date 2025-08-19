Sigma stellt 200mm F2 DG OS | Sports für spiegellose Vollformatkameras vor

Mit dem 200mm F2 DG OS | Sports erweitert Sigma seine Sports-Serie um ein lichtstarkes Teleobjektiv, das exklusiv für spiegellose Vollformatkameras mit L-Mount und Sony E-Mount entwickelt wurde. Damit präsentiert der Hersteller das erste 200-Millimeter-Objektiv mit Lichtstärke F2 für diesen Kameratyp. Laut Sigma bietet die Neukonstruktion eine hohe optische Leistung, die sich auch bei vollständig geöffneter Blende halten soll.

Der optische Aufbau umfasst 19 Linsen in 14 Gruppen, darunter zwei FLD- („F“ Low Dispersion) und zwei SLD- („Special“ Low Dispersion) Glaselemente. Diese Komponenten korrigieren Farblängs- und Farbquerfehler, die bei Teleobjektiven häufig auftreten. Die Konstruktion verspricht eine hohe Auflösung und gleichmäßigen Kontrast von der Bildmitte bis in die Ecken. Mit einer Blende von F2 liefert das Objektiv eine Hintergrundunschärfe, die gerade bei Portraits ein weiches Bokeh erzeugt. In Kombination mit der langen Brennweite entsteht ein deutlicher Kompressionseffekt, der Motive plastisch vom Hintergrund abhebt.

Für Sport- und Eventfotografie in Innenräumen spielt die Lichtstärke eine weitere Rolle. Durch F2 sind kürzere Verschlusszeiten möglich, um schnelle Bewegungen einzufrieren. Unterstützt wird dies durch den HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator), der für schnellen und präzisen Autofokus sorgen soll. Ergänzend arbeitet eine optische Stabilisierung mit bis zu 6,5 Belichtungsstufen Ausgleich, basierend auf Sigmas OS2-Algorithmus. Zwei Stabilisierungsmodi stehen zur Verfügung: ein Allround-Modus für Aufnahmen aus der Hand und ein Modus für Mitzieheffekte bei dynamischen Szenen.

Das Gehäuse trägt die typische Handschrift der Sports-Reihe. Eine wärmeisolierende Lackierung reduziert die Aufheizung bei Sonneneinstrahlung. Der gesamte Tubus inklusive Bedienelementen ist staub- und spritzwassergeschützt. Die Frontlinse besitzt zusätzlich eine wasser- und ölabweisende Beschichtung.

Neu konstruiert wurde die Stativschelle TS-171. Sie dient zugleich als Tragegriff, bietet Arca-Swiss-Kompatibilität und eine Rastung in 90-Grad-Schritten. Diese ermöglicht die schnelle und genaue Ausrichtung des Objektivs im Hoch- oder Querformat.

Für Bedienkomfort sorgen mehrere Schalter: ein Fokusmodeschalter, ein Fokussierbereichsbegrenzer, ein Schalter für die Bildstabilisierung sowie für benutzerdefinierte Modi. Drei AFL-Tasten (Autofokus-Lock) sind rund um das Gehäuse verteilt. Zusätzlich stehen ein Klickschalter und eine Sperre für den Blendenring bereit. Bei der L-Mount-Version des Objektivs kann der Fokusring von linearer zu nichtlinearer Übersetzung umgeschaltet werden.

Das Sigma 200mm F2 DG OS | Sports misst 118,9 × 201 Millimeter, wiegt 1820 Gramm und nimmt Filter mit 105 Millimetern Durchmesser auf. Die Naheinstellgrenze liegt bei 170 Zentimetern, der größte Abbildungsmaßstab beträgt 1:7,6. Im Lieferumfang befinden sich Gegenlichtblende, Front- und Rückdeckel, Stativschelle, Tragegurt und ein Objektivbeutel.

Der Verkaufsstart ist für September 2025 vorgesehen, die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 3499 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sigma.