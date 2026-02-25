Sigma kündigt verbessertes 35-mm-Objektiv an

Mit dem 35mm F1.4 DG II | Art kündigt Sigma die zweite Generation des beliebten 35-Millimeter-Objektivs an. Das Vollformatobjektiv kommt mit neu entwickeltem optischen System, geringerem Gewicht sowie kompakteren Abmessungen. Es soll ab dem 16. April 2026 für L-Mount und Sony E-Mount für rund 1000 Euro erhältlich sein.

Weniger Farbfehler, mehr Schärfe

Das optische System des 35mm F1.4 DG II | Art besteht aus 15 Linsenelementen in 12 Gruppen.

Durch die Verwendung neuer Glasmaterialien, die bisher schwer zu verarbeiten waren, sowie vier asphärischen Elementen und zwei SLD-Glaselementen soll das Objektiv Aberrationen besser unterdrücken als das Vorgängermodell und eine detailreichere Abbildung liefern. Die Blende mit 11 abgerundeten Lamellen behält auch beim Abblenden ihre runde Form bei und trägt laut Sigma neben

der höheren Oberflächengenauigkeit der asphärischen Elemente zu einem weichen und runden Bokeh bei.

Erstmals kommt die neu entwickelte AAC-Beschichtung (Advanced Amorphous Coating), die

über eine amorphe Schicht mit niedrigem Brechungsindex verfügt, zum Einsatz. Sie soll Geisterbilder und Streulicht drastisch reduzieren.

Kompakter als der Vorgänger

Gegenüber dem Vorgängermodell ist das neue Objektiv laut Sigma rund 30 Prozent leichter und 20 Prozent kürzer. Es wiegt 530 Gramm bei Abmessungen von 73 mm Durchmesser und 94 mm Länge. Die begründet der Hersteller mit zahlreiche platzsparende Innovationen bis ins kleinste Detail beim mechanischen Design.

Autofokus und Videoeignung

Den Antrieb der relativ großen und schweren Fokusgruppe übernimmt Sigmas dualer HLA-Antrieb (High-response Linear Actuator), der schnell und leise scharfstellt. Die Naheinstellgrenze liegt bei 28 cm. Durch die optimierte Anordnung der Fokusgruppe und der asphärischen Form wird das Focus-Breathing unterdrückt – also die unerwünschte Änderung des Bildwinkels beim Scharfstellen, die bei Schwenks oder Fokusverschiebungen im Film störend auffällt.

Verarbeitung und Ausstattung

Das Gehäuse ist aus Aluminiumteile und dem wärmestabilen Kunststoff TSC (Thermally Stable Composite) gefertigt. Es ist gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet, und die Frontlinse ist mit einer wasser- und ölabweisenden Beschichtung versehen. An der front befindet sich zudem ein 67-Millimeter-Filtergewinde. Für die Bedienung sind zwei frei belegbare AFL-Tasten (Auto Focus Lock) und ein AF/MF-Schalter integriert. Der Blendenring lässt sich mit einem Schiebeschalter entrasten und verriegeln.

Die L-Mount-Version ist mit dem SIGMA USB-DOCK UD-11 kompatibel.

Im Lieferumfang sind eine tulpenförmige Gegenlichtblende (LH725-01), ein Front- und Rückdeckel sowie ein Transportbeutel enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.