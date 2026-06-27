Jetzt erhältlich: „Synthetische Wahrheit – Medienkompetenz in Zeiten von KI“ von Christoph Künne

Mit „Synthetische Wahrheit – Medienkompetenz in Zeiten von KI“ legt Christoph Künne ein neues Buch vor, das sich einerseits an Profis aus Fotografie, Bildbearbeitung und visueller Kommunikation richtet, andererseits aber auch kritische Medienkonsumenten adressiert. Wer sich mit den Herausforderungen der digitalen Bild- und Medienwelt auseinandersetzt, findet hier eine fundierte Analyse der Veränderungen, die generative KI für die visuelle Wahrheit, die berufliche Praxis und die Medienkompetenz jedes einzelnen mit sich bringt. Das Werk ist ab sofort als Print und Ebook im DOCMA-Webshop erhältlich und bietet Orientierung für alle, die sich nicht mit einfachen Antworten zufriedengeben wollen.

Wenn Bilder ihre Beweiskraft verlieren

Die Krise der visuellen Glaubhaftigkeit steht im Mittelpunkt des Buches. Fotografien und digitale Bilder galten lange als verlässliche Dokumente der Wirklichkeit. Mit dem Aufkommen von Deepfakes und synthetisch erzeugten Motiven verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen Echtem und Künstlichemimmer mehr. Für Bildbearbeiter und Fotografen bedeutet das eine neue Unsicherheit: Die Frage nach der Authentizität von Bildern ist zur Kernkompetenz geworden.

Wandel der kreativen Berufe

Künne beschreibt, wie sich die Rolle kreativer Berufe verändert. Fotografen und Bildbearbeiter sehen sich zunehmend mit KI-Systemen konfrontiert, die nicht nur Werkzeuge, sondern eigenständige Mitspieler im kreativen Prozess sind. Die Zusammenarbeit mit Algorithmen fordert neue Fähigkeiten und ein Umdenken im Umgang mit Bildmaterial und Arbeitsabläufen.

Urheberrecht und Autorschaft im Umbruch

Ein weiteres zentrales Thema sind die offenen Fragen des Urheberrechts. Wer trägt die Verantwortung für KI-generierte Inhalte? Wie lässt sich Autorschaft in einer Zeit definieren, in der Maschinen an der Entstehung von Bildern beteiligt sind? Das Buch beleuchtet die rechtlichen und ethischen Herausforderungen, die sich aus der Verschiebung von Kreativität und Kontrolle ergeben.

Plattformen, Algorithmen und die Macht der Konzerne

Nicht zuletzt widmet sich der Autor der wachsenden Dominanz großer Plattformen und der Rolle von Algorithmen bei der Verbreitung von Inhalten. Die Kontrolle über Sichtbarkeit und Reichweite liegt zunehmend bei wenigen Tech-Konzernen. Für uns alle stellt sich die Frage, wie sich Qualität und Sichtbarkeit in einer Flut von „Slop-Content“ behaupten lassen.

Sieben Regeln für die Medienkompetenz

Zum Abschluss des Buches formuliert Künne sieben Regeln, die als Leitfaden für den kritischen Umgang mit KI-generierten Medien dienen. Diese Empfehlungen helfen dabei, die eigene Urteilskraft zu schärfen, die Mechanismen synthetischer Bildproduktion zu durchschauen und sich im Spannungsfeld zwischen technischer Innovation und professioneller Verantwortung zu orientieren.

Hörbuch in Vorbereitung

Das Hörbuch zu „Synthetische Wahrheit“ ist bereits in Arbeit. Nach intensiven Versuchen mit KI-gestützter Sprachausgabe hat sich der Autor entschieden, die Audioversion selbst einzusprechen. So bleibt die sprachliche Nuancierung erhalten, die für das Thema entscheidend ist. Die Veröffentlichung ist in Kürze geplant.