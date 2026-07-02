7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX jetzt auch für E- und L-Mount

Im Mai hatte 7Artisans das lichtstarke AF 135mm f/1.8 MAX für spiegellose Nikon-Vollformatkameras vorgestellt. Jetzt ist das Porträt-Teleobjektiv auch für Sony-E-Mount-Kameras und für Kameras der L-Mount-Allianz zum gleichen Preis erhältlich.

Mit ihrer Brennweite von 135 Millimetern und einer Lichtstärke von f/1.8 richtet sich die Festbrennweite vor allem an Porträt-, Mode- und Bühnenfotografen. Solche Telebrennweiten verdichten die Perspektive sichtbar. Gesichtszüge wirken natürlicher, Hintergründe rücken optisch näher heran und verschwimmen zugleich in weicher Unschärfe. Gerade bei Ganzkörperporträts hebt sich das Motiv dadurch plastisch vom Umfeld ab.

Für ein ausgeprägtes Bokeh kombiniert 7Artisans die große Offenblende mit einer Irisblende aus zwölf Lamellen. Laut Hersteller sorgt Letztere für besonders gleichmäßige Unschärfekreise und klar definierte Spitzlichter, während sie abgeblendet ausgeprägte Blendensterne erzeugt.

Das optische System besteht aus 16 Linsen in 13 Gruppen. Darunter befinden sich sechs ED-Elemente („Extra-low Dispersion“) zur Verringerung chromatischer Aberrationen, also störender Farbsäume an kontrastreichen Motivkanten. Hinzu kommen fünf hochbrechende Linsen. Laut 7Artisans liefert die Konstruktion auch an hochauflösenden Sensoren mit mehr als 60 Megapixeln eine hohe Detailauflösung bis in die Bildecken.

Für den Autofokus arbeitet ein STM-Schrittmotor (Schrittmotor), der laut Hersteller schnell und vergleichsweise leise fokussiert. Das empfiehlt das Objektiv auch für Videoaufnahmen. Die Naheinstellgrenze liegt bei rund 68 Zentimetern. Der maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:4. Damit lassen sich Details bei Modeproduktionen, etwa Schmuck oder Stoffstrukturen, formatfüllend aufnehmen. In die automatische Fokussierung kann jederzeit manuell eingegriffen werden.

Das Gehäuse ist aus Flugzeugaluminium gefertigt und eloxiert. 7Artisans verspricht eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine lange Lebensdauer. Am Gehäuse sitzen ein Schalter zum Wechsel zwischen Autofokus und manueller Fokussierung sowie zwei frei belegbare Funktionstasten. Das rund 13 Zentimeter lange Objektiv hat einen Durchmesser von 91 Millimetern, wiegt rund ein Kilogramm und besitzt ein Filtergewinde mit 82 Millimetern Durchmesser. Das Bajonett verfügt über eine Dichtung gegen das Eindringen von Staub. Für Firmware-Updates ist ein USB-C-Anschluss direkt in den Objektivtubus integriert.

Bei den neu erhältlichen Versionen für Sony E und L-Mount gibt es einen Unterschied zur Nikon-Z-Ausführung. Der stufenlose Multifunktionsring der Z-Mount-Version, über den sich beispielsweise die Blende oder der ISO-Wert steuern lässt, entfällt. An den übrigen technischen Daten ändert sich nach Angaben des Herstellers nichts.

Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 749 Euro im Fotohandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der 7Artisans-Website der B.I.G.- Brenner Import und Handels GmbH.