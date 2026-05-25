Lichtstarkes Teleobjektiv für Nikon Z: 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX

Der chinesische Objektivhersteller 7Artisans erweitert sein Objektivangebot um das lichtstarke AF 135mm f/1.8 MAX. Die Tele-Festbrennweite für Vollformatkameras erscheint mit Nikon-Z-Anschluss, es gibt aber Gerüchte, dass E- und L-Mount-Versionen ebenfalls geplant sind.

Mit ihrer Brennweite von 135 Millimetern und einer Lichtstärke von f/1.8 richtet sich die Festbrennweite vor allem an Porträt-, Mode- und Bühnenfotografen. Solche Telebrennweiten verdichten die Perspektive sichtbar. Gesichtszüge wirken natürlicher, Hintergründe rücken optisch näher heran und verschwimmen zugleich in weicher Unschärfe. Gerade bei Ganzkörperporträts hebt sich das Motiv dadurch plastisch vom Umfeld ab.

Für ein ausgeprägtes Bokeh kombiniert 7Artisans die große Offenblende mit einer Irisblende aus zwölf Lamellen. Laut Hersteller sorgt Letztere für besonders gleichmäßige Unschärfekreise und klar definierte Spitzlichter, während sie abgeblendet ausgeprägte Blendensterne erzeugt.

Das optische System des Objektivs beinhaltet 16 Linsen in 13 Gruppen. Darunter befinden sich sechs ED-Elemente („Extra-low Dispersion“) zur Verringerung chromatischer Aberrationen sowie fünf hochbrechende Linsen. Laut 7Artisans liefert die Konstruktion auch an hochauflösenden Sensoren mit mehr als 60 Megapixeln eine hohe Detailauflösung bis in die Bildecken.

Für den Autofokusantrieb ist ein schneller STM-Schrittmotor verbaut, der vergleichsweise leise arbeitet und sich damit auch für Videoaufnahmen eignet. Die Naheinstellgrenze liegt bei rund 68 Zentimetern, wobei ein Abbildungsmaßstab von 1:4 erreicht wird. Damit lassen sich Details bei Modeproduktionen – etwa Schmuck oder Stoffstrukturen – formatfüllend einfangen. In die automatische Scharfstellung kann jederzeit manuell eingegriffen werden.

Das Objektivgehäuse ist aus Flugzeugaluminium gefräst und eloxiert. 7Artisans verspricht eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Am Gehäuse sitzen ein AF/MF-Schalter sowie zwei frei belegbare Funktionstasten. Zusätzlich erlaubt ein stufenloser Multifunktionsring die Steuerung von Blende oder ISO-Wert. Dieser dürfte bei der erwarteten E- und L-Mount-Version wegfallen. Das rund 13 Zentimeter lange Objektiv hat einen Durchmesser von 91 Millimetern, bringt ein Kilogramm auf die Waage und ist mit einem 82-Millimeter-Filtergewinde ausgestattet. Das Objektivbajonett ist mit einer Dichtung gegen gegen das Eindringen von Staub ausgestattet. Für unkomplizierte Firmware-Updates ist ein USB-C-Anschluss direkt in den Objektivtubus integriert.

Das 7Artisans AF 135mm f/1.8 MAX ist ab Juni für 749 Euro (UVP) im Fotohandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von 7Artisans.