Wenn Office nur noch zuschaut: Wie Microsoft alte Macs zum digitalen Lesesaal macht – und warum wir endlich aus der Software-Leibeigenschaft ausbrechen sollten

Wer glaubt, die Kontrolle über die eigenen Werkzeuge sei selbstverständlich, wird ab Juli 2026 eines Besseren belehrt. Microsoft verwandelt Office auf älteren Macs in ein reines Schaufenster – und zeigt damit, wie gefährlich die Abhängigkeit von Tech-Giganten für Kreative und Wissensarbeiter wirklich ist.

Der Tag, an dem Office verstummt

Ab dem 13. Juli 2026 wird Microsoft Office auf vielen älteren Macs zum stummen Begleiter. Wer Office 2019 oder eine Office-2021-Version auf macOS 11 (Big Sur) oder älter nutzt, kann dann nur noch Dokumente öffnen, ansehen und drucken. Bearbeiten, speichern oder gar neue Dateien anlegen? Fehlanzeige. Der Grund ist so unspektakulär wie folgenreich: Ein digitales Lizenzzertifikat läuft ab, und für Office 2019 gibt es keine Updates mehr. Wer nicht mit seiner Office-2021-Version nicht mindestens macOS Monterey auf seinem Rechner hat, bleibt außen vor. Microsoft empfiehlt den Umstieg auf Microsoft 365 oder eine neue Office-Version. Vorraussetzung: die Hardware spielt mit. Für viele Geräte bedeutet das schlicht das Aus.

Diese Entscheidung trifft in ihrer direkte Auswirkung sicher nur ein paar Nostalgiker, die an ihren alten Macs hängen. Sie ist allerdings für alle ein Lehrstück darüber, wie schnell aus einem Werkzeug, das man täglich nutzt, ein nutzloser Gegenstand werden kann. Die Software, einst als Dauerlizenz verkauft, wird zur digitalen Vitrine.

Geplante „Veralterung“: Das Phoebus-Kartell lässt grüßen

Die Parallelen zur Glühbirne der 1920er-Jahre sind frappierend. Damals einigten sich die Hersteller im Phoebus-Kartell darauf, die Lebensdauer ihrer Produkte künstlich zu begrenzen. Der Fachbegriff dafür ist geplante Obsoleszenz. Heute übernehmen Software-Konzerne diese Rolle. Nicht der Verschleiß, sondern ein ablaufendes Zertifikat entscheidet, wann Schluss ist. Rund 400 Millionen Windows-Nutzer weltweit können nicht auf Windows 11 umsteigen, weil ihre Hardware angeblich zu alt ist, obwohl sie technisch einwandfrei läuft. Wir lernen: Wer die Kontrolle über die Infrastruktur hat, diktiert die Spielregeln. Für Kreative, die auf reibungslose Workflows angewiesen sind, ist das ein Risiko, das man nicht unterschätzen sollte. Mach einer wird sich da an Versuche erinnern, eine alte CS6-Version auf anderer Hardware zu installieren. Weil Adobe die Server zur Kontrolle der Seriennummern abgeschaltet hat, ist die Lizenz nach Ablegen des Rechners auf dem sie ursprünglich installiert war, nutzlos geworden.

Digitale Souveränität: Wunsch und Wirklichkeit

Die Sehnsucht nach Unabhängigkeit wächst angesichts solcher Erfahrungen. Das gilt vor allem für die Datenhaltung. 72 Prozent der europäischen Unternehmen halten die Kontrolle über ihre Daten für essenziell, doch mehr als 70 Prozent setzen weiterhin auf amerikanische Cloud-Anbieter. Der Widerspruch könnte kaum größer sein. Das Land Schleswig-Holstein zeigt, dass es auch anders geht: Dort werden 30.000 Behörden-Arbeitsplätze auf Linux und LibreOffice umgestellt, 80 Prozent sind bereits geschafft. Dänemark wagt im Digitalministerium den Abschied von Microsoft Office und setzt auf Open-Source-Lösungen. Mit Euro-Office entsteht eine europäische Alternative, getragen von Unternehmen wie IONOS und Nextcloud. LibreOffice erreicht eine Nutzerzufriedenheit von etwa 82 Prozent. Sicher kein Allheilmittel, aber ein Schritt in Richtung Selbstbestimmung.

Digitale Souveränität ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Wer sich auf die Gnade der großen Anbieter verlässt, riskiert, dass zentrale Werkzeuge von heute auf morgen unbrauchbar werden. Gerade für Kreativ-Profis, die auf funktionierende Software angewiesen sind, ist das mehr als ein Ärgernis – es ist eine Gefahr für die eigene Produktivität.

Der steinige Weg aus der Komfortzone

Natürlich ist der Umstieg auf Alternativen kein Selbstläufer. Komplexe Excel-Tabellen, Makros und gewohnte Arbeitsabläufe lassen sich nicht immer eins zu eins übertragen. Doch jeder Schritt weg von der Monokultur ist ein Gewinn an Freiheit. Es geht nicht darum, alles Vertraute über Bord zu werfen, sondern darum, Wahlmöglichkeiten zu schaffen. Nur wer wählen kann, bleibt unabhängig.

Die Tech-Giganten agieren längst wie moderne Feudalherren. Sie verleihen uns Werkzeuge, bestimmen die Regeln und nehmen sie uns wieder weg, wenn es ihnen passt. Wer kreativ arbeitet, braucht aber Freiheit, nicht digitale Leibeigenschaft. Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, die eigenen Ketten zu prüfen. Möglichst bevor das nächste ablaufende Zertifikat den Workflow lahmlegt.