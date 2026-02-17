Sony World Photography Awards – Gewinner und Finalisten des Open Wettbewerbs 2025

Die Sony World Photography Awards (SWPA) haben die Gewinner der zehn Einzelkategorien sowie die Shortlists der diesjährigen Open Competition bekanntgegeben. Den Gesamtsieger — den „Open Photographer of the Year“ — kürt die Jury am 16. April in London.

Foto: Klaus-Hellmich, Deutschland. Open Competition, Natural World & Wildlife, Sony World Photography Awards 2026

Für die 19. Ausgabe des Wettbewerbs gingen über 430.000 Bilder aus mehr als 200 Ländern und Gebieten ein. Bei der Open Competition geht es um die Ehrung der Aussagekraft von Einzelbildern — also das eine, für sich stehende Foto. Die Bewertung übernahm in diesem Jahr Ruby Rees-Sheridan, stellvertretende Kuratorin für Fotografie an der National Portrait Gallery in London.

Ein Deutscher unter den Siegern

Mit Klaus Hellmich hat sich ein Fotograf aus Deutschland in der Kategorie „Natur und Wildlife“ durchgesetzt. Sein Bild zeigt einen blauen Polarfuchs auf der Varanger-Halbinsel in Norwegen — das Tier steht allein im Schneesturm, Wind und Schnee im Fell. Das Motiv wirkt wie eingefroren in einem Moment äußerster Stille und Bedrohung zugleich.

Die weiteren Kategoriesieger im Überblick

In der Kategorie „Architektur“ gewinnt der Schwede Markus Naarttijärvi mit einer Nachtaufnahme der Papierfabrik im schwedischen Obbola — Beton, Schatten und schwere Wolken dominieren das Bild.

Der Iraner Siavosh Ejlali erhält den ersten Platz in der Kategorie „Kreativ“ für sein Werk „Lost Hope“ — ein inszeniertes Porträt, das mit symbolischen Elementen den Kampf iranischer Frauen um ihre Rechte thematisiert.

Den Sieg in der Kategorie „Landschaft“ holt sich der US-Amerikaner J. Fritz Rumpf mit „Shapes and Patterns of the Desert“, einer Studie über die geometrischen Formen und warmen Rottöne der Sossusvlei-Dünen in Namibia — Kurven und Kanten wie von einem Architekten gezogen.

Ebenfalls aus den USA kommt Vanta Coda III, der in der Kategorie „Lifestyle“ gewinnt. Sein Bild „Charlotte and Dolly“ zeigt eine junge Frau und ihre Kuh, die sich gemeinsam in einer Scheune in West Virginia im Schatten ausruhen.

Franklin Littlefield, ebenfalls US-Amerikaner, siegt in der Kategorie „Bewegung“ mit einer Langzeitbelichtung von einem Punkkonzert in Providence, Rhode Island — die verwischten Konturen lassen die Energie des Abends spüren, als hätte jemand die Realität kurz durchgeschüttelt.

In der Kategorie „Objekt“ überzeugt Robby Ogilvie aus dem Vereinigten Königreich mit „Colour Divides“: Ein blaues Auto steht vor den leuchtend hellgrünen und pinken Fassaden des Stadtteils Bo-Kaap in Kapstadt — ein Farbenkonflikt, der zugleich ein gesellschaftliches Statement trägt.

Die Australierin Elle Leontiev gewinnt die Kategorie „Portrait“ mit „The Barefoot Volcanologist“ — ein Bild von Phillip, einem autodidaktischen, also ohne formale Ausbildung arbeitenden Vulkanologen, der barfuß auf einem Lavabrocken auf der Pazifikinsel Tanna in Vanuatu steht.

Die Kategorie „Straßenfotografie“ geht an die Italienerin Giulia Pissagroia für „Between the Lines“, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme einer Familie auf der Ørnevegen — auf Deutsch: Adlerstraße — in Norwegen. Die humorvollen Mimiken der Abgebildeten machen das Bild zu einem kleinen Theaterstück auf einer Straße.

Den Sieg in der Kategorie „Reise“ trägt die Japanerin Megumi Murakami davon. Ihr Bild hält das Abare-Festival in der japanischen Region Noto fest — ein Fest mit mehr als 300 Jahren Geschichte, bei dem Männer bei lodernden Fackeln in den Fluss springen.

Ausstellung ab April im Somerset House

Der oder die Gesamtsieger der Open Competition erhält neben dem Titel ein Preisgeld von 5.000 US-Dollar sowie Sony-Fotoausrüstung. Eine Auswahl der ausgezeichneten Bilder ist vom 17. April bis 4. Mai 2026 im Somerset House in London zu sehen, anschließend wandert die Ausstellung an weitere Standorte. Der renommierte Fotograf Joel Meyerowitz erhält in diesem Jahr den Preis für herausragende Beiträge zur Fotografie.

Die Gesamtsieger der Wettbewerbe Student, Youth, Open und Professional der Sony World Photography Awards 2026 werden am 16. April 2026 bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den bevorstehenden Bekanntgaben und Gewinnern finden Sie hier.