Rollei und Viltrox bringen lichtstarkes Normalobjektiv für Nikon Z

Rollei und der chinesische Objektivhersteller Viltrox erweitern ihre gemeinsame Pro-Serie um ein 50-mm-Objektiv mit F/1.4-Lichtstärke für Nikons Vollformatkameras mit Z-Bajonett. Das Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX, das es bereits in einer E-Mount-Version seit Oktober letzten Jahres gibt, soll ab dem 25. Februar 2026 erhältlich sein.

Das optische Design des Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX umfasst 15 Linsenelemente in elf Gruppen, darunter darunter 3 ED-, 8 HR- und 1 U-ASP-Element (Ultra Asperical Element). Die Speziallinsen sollen Abbildungsfehler minimieren und für hohe Schärfe bis in die Bildecken sorgen. Eine Nano-Mehrschichtvergütung auf den Glasflächen reduziert Reflexionen und Geisterbilder und trägt zu kontrastreichen Aufnahmen bei. Für die automatische Scharfstellung beim Fotografieren und Filmen sorgt ein leiser und schneller VCM-Motor. Die Naheinstellgrenze liegt bei 45 cm. Für Videoaufnahmen wurde das Fokus-Breathing minimiert.

Das Objektivgehäuse ist komplett aus Metall gefertigt, was sich auch in dem relativ hohen Gewicht von 830 Gramm niederschlägt. Es misst 84,5 Millimeter im Durchmesser und ist 111 Millimeter lang. Das Filtergewinde hat einen Durchmesser von 77 Millimetern und nimmt handelsübliche Polfilter oder Graufilter auf. Zudem ist das Objektiv gegen Staub und Spritzwasser abgedichtet.

Der Blendenring lässt sich per Schalter zwischen stufenloser Einstellung (für geräuschlose Blendenübergänge beim Filmen) und gerasterter Einstellung (mit spürbarem Klick für Fotografen) umschalten. Eine frei belegbare Funktionstaste erlaubt den schnellen Zugriff auf häufig genutzte Kameraeinstellungen.

EXIF-Daten werden vollständig übertragen, Firmware-Updates lassen sich per USB-C aufspielen.

Der empfohlene Verkaufspreis für das Viltrox AF 50 mm F/1.4 Pro FX beträgt 599 Euro. Es kann bereits bei Rollei vorbestellt werden. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Rollei.

Technische Daten