Neurapix erweitert Lightroom-Plugin um manuelle Anpassung von SmartPresets

Der Göttinger Anbieter Neurapix führt eine neue Funktion in seiner Lightroom-Erweiterung ein. Das Feature heißt „Adjust SmartPreset“ und erlaubt es Fotografen, ihre automatischen Korrekturvorlagen – sogenannte SmartPresets – von Hand zu verändern. Damit lässt sich der eigene Bearbeitungsstil präzise nachjustieren, ohne den gewohnten Arbeitsfluss zu unterbrechen.

Bislang passte die KI (Künstliche Intelligenz) von Neurapix die Fotos automatisch an den Stil des jeweiligen Fotografen an. Nun können Anwender zusätzlich selbst eingreifen, wenn sich etwa Lichtstimmungen, Farbvorlieben oder Stilrichtungen weiterentwickeln. In der Praxis bedeutet das: Wer in Adobe Lightroom Classic arbeitet, kann im Menü unter „Bibliothek > Zusatzmodule“ den Punkt „Adjust SmartPreset“ auswählen. Danach öffnet sich ein Fenster mit den gewählten Beispielbildern und den bekannten Reglern von Lightroom. Diese Regler lassen sich verändern – etwa Belichtung, Weißabgleich oder Farbkontrast – und als neuer Standard für das jeweilige SmartPreset speichern.

Das System von Neurapix funktioniert mit eigenen SmartPresets ebenso wie mit gekauften Vorlagen anderer Fotografen. Änderungen sind unbegrenzt möglich, zusätzliche Gebühren fallen nicht an. Das Update steht nach der Installation automatisch zur Verfügung. Lightroom zeigt beim nächsten Start ein Hinweisfenster an oder erlaubt die Aktualisierung im Plug-in-Manager.

Die neue Funktion ergänzt die bisherige Möglichkeit, SmartPresets mithilfe der KI weiter zu verfeinern. Wer also nach einer automatischen Bearbeitung manuelle Korrekturen vornimmt, kann diese Anpassungen von der KI analysieren lassen. Diese Option trug bisher den Namen „Refine SmartPreset“ und ist nun als „Send Corrections“ im Menü zu finden.

Neurapix richtet sich vor allem an professionelle Fotografen, die große Bildmengen bearbeiten. Laut Unternehmensangaben kann die Software den Zeitaufwand um bis zu 90 Prozent senken. Die KI erkennt Stilmerkmale wie Belichtungsverhalten, Farbbalance oder Kontrastführung und wendet sie auf ganze Serien an.

Das neue Feature steht ab sofort zur Verfügung. Wer Lightroom Classic nutzt, kann das Plugin-Update direkt beim Programmstart laden. Weitere Informationen und Beispielbilder finden sich auf der Website von Neurapix.