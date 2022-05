Ab dem 10. Mai gehen die Sony Pro Photographer Live Talks in die 7. Runde. Vorgesehen sind acht Webinare, die jeweils Dienstags von 18 bis 19 Uhr stattfinden. An diesen Terminen geben professionelle Fotografinnen und Fotografen aus unterschiedlichen Genres jeweils für eine Stunde einen Einblick in ihre Arbeit und verraten dabei auch interessante Praxis-Tipps. Zuschauer können bei den interaktiven Zoom-Talks ihre Fragen direkt an die Referenten und das Sony Pro Team stellen. Moderiert wird der kostenlose Live Talk von Sony Alpha Universe Ambassador Steffen Böttcher, auch bekannt als Stilpirat.

Die ersten vier Termine

10.05.2022 – Erik Chmil – Automobilfotografie – www.erik-chmil.de

17.05.2022 – Hannah Bichay – Werbefotografie – www.hannahbichay.com

24.05.2022 – Salomon Schulz – Video – www.frameland.com (bald verfügbar)

31.05.2022 – Alina und Patrick – Hochzeitsfotografie – www.alinaundpatrick.de

Hier geht es zur Anmeldung.