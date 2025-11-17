Sony veröffentlicht Firmware-Updates für Alpha 1 II und Alpha 9 III

Sony hat für die spiegellosen Vollformatkameras Alpha 1 II und Alpha 9 III neue Firmware-Versionen bereitgestellt. Die Updates mit der Versionsnummer 4.00 unterstützen den „Echtzeit-Erkennungs-AF+ (Plus)“ mit verbesserter Personenerkennung und die Aufzeichnung von Authentizitätsinformationen für Videos.

Verbesserter Autofokus mit „Real-time Recognition AF+“

Das zentrale Feature des Updates ist die Einführung von Real-time Recognition AF+ (Plus) mit einer präziseren Personenerkennung. Dank verbesserter Techniken zur menschlichen Pose-Schätzung kann die Kamera nach Angaben von Sony nun auch in schwierigen Bewegungsszenen – etwa bei Sportaufnahmen, in denen sich die Wege von Personen kreuzen – ein einmal erfasstes Motiv sehr zuverlässig nachverfolgen.

Konkret erkennt die Kamera nicht nur Gesichter oder Augen, sondern berücksichtigt Körperhaltung, Kopf- und Gliedmaßenpositionen, was die Verfolgung stark bewegter Motive stabilisiert.

Authentizitätsinformationen jetzt auch für Videoaufnahmen

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Updates ist die Aufzeichnung von Authentizitätsinformationen in Videos. Bisher gab es digitale Signaturen oder „Authentizitätsdaten“ nur bei Standbildern; mit Version 4.00 lassen sich diese nun auch bei Videodaten anhängen.

Diese Signaturen dienen dazu, die Echtheit von Inhalten zu belegen, beispielsweise um die Integrität von Aufnahmen zu verifizieren. Sie können besonders für professionelle Fotografen und Content Creator relevant sein, die sicherstellen möchten, dass ihre Videos manipulationsfrei bleiben.

Laut Sony ist geplant, diese Funktion künftig auch auf weitere Alpha-Modelle auszuweiten.

Fokus-Preset nun auch für Zoom-Objektive ohne Motorzoom

Sony aktiviert mit dem Update eine zuvor beschränkte Funktion: Die voreingestellte Fokusfunktion (Preset-Fokus) lässt sich jetzt auch mit Zoomobjektiven ohne Motorzoom verwenden.

Das bedeutet, dass man bei älteren oder rein mechanischen Zoomobjektiven nun komfortabel einen bestimmten Fokuspunkt speichern und bei Bedarf sehr schnell wieder abrufen kann – etwa bei Sport, Reportagen oder anderen Situationen mit vorhersehbaren Entfernungen.

Spezifische Neuerungen für die Alpha 9 III

Während beide Kameras von den oben genannten Verbesserungen profitieren, erhält die Alpha 9 III zusätzlich zwei modellexklusive Erweiterungen:

Automatische Motiverkennung („Auto“-Modus)

Im Menü „Erkennungsziel“ kann man jetzt „Auto“ wählen. Die Kamera nutzt dann eine intelligente Auswahl: Aus den Objekttypen – etwa Personen, Tiere, Fahrzeuge –, die man vorher mit einem Häkchen markiert hat, wählt sie automatisch ein Ziel aus. Sony weist jedoch darauf hin, dass in manchen Fällen eine manuelle Auswahl präziser sein kann, wenn die Automatik den falschen Typ erkennt.

Vertikale Anzeige bei Aufnahmeinformationen

Die Informationsanzeige („Shooting Info Layout“) auf dem Display unterstützt nun auch ein vertikales Layout. Das ist besonders nützlich bei Hochkant-Aufnahmen, weil alle relevanten Einstellungen dann übersichtlich und ergonomisch angezeigt werden können.

Weitere Verbesserungen und Informationen

Die Firmware-Updates auf Version 4.00 bieten für beide Kameras noch weitere Detailverbesserungen. Dazu zählen die neuen Optionen FL2 (Film 2) und FL3 (Film 3) für Creative Looks, eine verbesserte Messgenauigkeit bei der Verwendung von indirektem Blitz, eine optimierte Akkustandsanzeige sowie eine verbesserte Betriebsstabilität. Alle Informationen finden Sie auf den Support-Seiten der Alpha 9 III und der Alpha 1 II.