Sony führt als erstes Unternehmen eine Verifizierungslösung für Videos ein

Sony dehnt seine bisherige Camera Authenticity Solution, bislang für Standbilder ausgelegt, auf Videos aus. Damit lassen sich Videos darauf prüfen, ob sie tatsächlich mit einer Kamera aufgenommen und nicht beispielsweise KI-generiert oder manipuliert wurden.

Zentrale Bestandteile der Lösung

Die Technologie erfüllt den Standard der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), einer Organisation, die offene technische Spezifikationen zur Herkunft und Echtheit digitaler Inhalte entwickelt.

Zusätzlich zur offenen Spezifikation nutzt Sony proprietäre Metadaten – etwa 3D-Tiefeninformationen der Kamera. Metadaten kann man sich vorstellen wie unsichtbare Fußspuren im Video, die nicht nur die Kamera als Aufnahmegerät, sondern auch die räumliche Tiefe einer Szene dokumentieren. Diese Angaben dienen als Nachweis, dass ein reales Motiv statt einer synthetischen Szene aufgenommen wurde.

Eine Trim-Funktion erlaubt es, gezielt Abschnitte aus einer großen Videodatei zur Verifikation herauszuziehen, ohne die Integrität der Authentizitäts-Signaturen zu gefährden.

Reichweite und Umsetzung

Das Angebot richtet sich zunächst an Nachrichtenorganisationen. Sony bietet eine Lizenz für „digitale Signaturen“ an, die auf kompatiblen Kameras installiert werden können.

Die cloudbasierte Kollaborationsplattform Ci Media Cloud von Sony zeigt jetzt C2PA-konforme digitale Signaturinformationen an, wodurch die Authentizität von Nachrichteninhalten verbessert werden soll.

Folgende Kameramodelle unterstützen ab sofort das Verfahren zur Aufzeichnung von C2PA-konformen Herkunftsinformationen für Videos (Metadaten im Videoclip): die Modelle PXW‑Z300 (als erste authentifizierungsfähige Videokamera), Alpha 1 II, Alpha 9 III, Cinema Line FX3 sowie FX30. Die Kameras Alpha 7R V, Alpha 7 IV und Alpha 1 sollen dies voraussichtlich noch in diesem Monat oder später unterstützen, die Sony Alpha 7S III ab 2026.

Folgende Kameramodelle unterstützen eine Lizenz für Standbilder: α1 II, α1, α9 III, α7S III, α7 IV, FX3, FX30 und α7R V (vorauss. ab November 2025).

Weitere Informationen zu Sonys Kamera-Authentizitätslösung finden Sie hier.