BenQ präsentiert 5K-Display mit Nano-Gloss-Panel für Mac-Anwender

BenQ erweitert die für den Einsatz mit Apple-Computern entwickelte MA-Serie um ein 27-Zoll-Display mit Nano-Gloss-Panel und 5k-Auflösung. Der MA270S kommt ab April 2026 zum Preis von rund 1000 Euro in den Handel.

Das sogenannte Nano-Gloss-Panel kombiniert nach Herstellerangaben die optische Anmutung von Glas mit moderner Panel-Technologie und soll für tiefe Schwarztöne sowie kräftige Farben sorgen. Es stellt 5120 × 2880 Pixel mit einer Pixeldichte von etwa 218 ppi dar. Die maximale Helligkeit gibt BenQ mit 450 Nits an; der Monitor unterstützt HDR10 und trägt das Zertifikat VESA DisplayHDR 400. Der MA270S deckt den sRGB-Farbraum und den Display-P3-Farbraum jeweils zu 99 Prozent ab. Letzterer ist in der Film- und Fotoproduktion verbreitet und umfasst deutlich mehr gesättigte Farben als der klassische sRGB-Standard.

Der Monitor arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 70 Hertz. Das ist höher als die klassischen 60 Hertz vieler Bürodisplays, bleibt aber unterhalb spezialisierter Video- oder Gaming-Lösungen. Für die Fotobearbeitung spielt dieser Wert eine untergeordnete Rolle; entscheidend sind hier eher Farbstabilität und Auflösung.

Anschlüsse und Mac-Integration

Der Monitor verfügt über zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, einen USB-C-Port sowie HDMI. Thunderbolt 4 überträgt Bildsignal, Daten und Strom über ein einziges Kabel; ein angeschlossenes MacBook lädt dabei mit bis zu 96 Watt. Das entspricht der Leistung vieler dedizierter Netzteile und macht ein zweites Netzteil am Schreibtisch überflüssig.

Über die sogenannte Daisy-Chain-Funktion lassen sich mehrere Monitore hintereinander schalten, ohne jeden einzeln an den Rechner anzuschließen. Ein integrierter Smart KVM Switch (Keyboard-Video-Mouse-Umschalter) ermöglicht es, zwei Computersysteme gleichzeitig mit nur einer Tastatur und einer Maus zu bedienen — etwa ein MacBook neben einem Desktop-Rechner.

Ergonomie

Der Standfuß erlaubt eine Höhenverstellung um 150 Millimeter, eine Neigung zwischen −5 und +20 Grad sowie eine seitliche Drehung um jeweils 15 Grad. Darüber hinaus unterstützt der MA270S eine Pivot-Funktion: Der Monitor lässt sich um 90 Grad ins Hochformat drehen, was bei 27-Zoll-Geräten dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist und beispielsweise beim Sichten langer Bildlisten oder beim Arbeiten mit vertikalen Panoramen praktisch sein kann. Darüber hinaus bietet der Monitor einen Modus für Menschen mit Farbsehschwäche, einen Blaulichtfilter und ein flimmerfreies Backlight.

Der MA270S richtet sich mit seiner Kombination aus 5K-Auflösung, P3-Farbraumabdeckung und Thunderbolt-4-Anbindung an Mac-Nutzer, die einen externen Monitor mit ähnlicher Bildqualität wie Apples eigenes Studio Display suchen — zu einem Preis von 999 Euro gegenüber 1700 Euro für das Apple-Modell. Dafür müssen sie allerdings mit zwei integrierten Lautsprechern statt dem 6-Speaker-System (3D-Audio) und einer geringeren Spitzenhelligkeit vorlieb nehmen und auf die integrierte Kamera sowie die Mikrofone verzichten.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von BenQ.