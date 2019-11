Exif-Daten für manuelle Objektive ergänzen

Wer mit manuellen Objektiven fotografiert, muss meistens auf Exif-Daten für Brennweite, Blende und Objektivnamen verzichten. Mit vielen verschiedenen Linsen kann das unübersichtlich werden. Einige Kameras erlauben das Hinterlegen von Brennweiten (Fuji, Nikon) und Blendenwerten (Nikon) für manuelle Objektive. Das erleichtert später die Übersicht bei der Bildauswahl.

Wer vor der Aufnahme daran denkt, die richtige Einstellung auszuwählen, ist einen entscheidenden Schritt weiter. Hinterlegte Werte werden bei der Aufnahme in die Exif-Daten geschrieben. Sie sind in Bildbetrachtern und in Lightroom sichtbar. Auch beim Upload auf Fotoportale wie Flickr und Co werden die Exif-Daten übernommen. Das erspart zusätzliche Eingaben und vereinfacht für andere User die Suche nach bestimmten Objektiven.

Fujifilm

In Fuji-Kameras der X-E und X-T Serie sind vier Brennweiten für manuelle Objektive voreingestellt, zwei weitere lassen sich individuell anpassen. Ein Blick ins Handbuch zeigt, wo sich das Menü „Adaptereinstellungen“ in welchem Kamera-Modell befindet.

Nikon DSLR

In verschiedenen Nikon-Spiegelreflexkameras lassen sich Brennweite und maximale Blendenöffnung für zehn manuelle Objektive hinterlegen (Menü: System > Objektivdaten).

Mit Einschränkungen: Nikon Z6 und Z7

Den vollen Komfort bieten Nikons Z-Modelle bisher nur bei Verwendung des FTZ-Adapters. Mit Fremdadaptern angeschlossene manuelle Objektive erhalten keine Exif-Daten. Vorhanden sind die Werte durchaus, für Bildstabilisator und Auto-ISO-Funktion werden sie auch korrekt übermittelt.

Nikon Z-Modelle erlauben 20 Einträge (Menü: System > Daten für Objektive ohne CPU). Sie lassen sich komfortabel über ein eigenes Menü abrufen. Mit Fremdadaptern unterschlägt Nikon die Exif-Daten – was überrascht.

Alternative: Lenstagger für Lightroom

Bietet die eigene Kamera keine dieser Optionen, hilft das kostenlose Plug-in Lenstagger. Wie das geht, hat Thomas Bredenfeld hier ausführlich beschrieben.

Exif-Daten ergänzt auch das Lightroom Plug-in Lenstagger. Es läuft unter Windows und MacOS.

Ein praktischer Führer durch die Welt alter und manuell fokussierender Objektive für digital arbeitende Fotografen. Als Hardcover-Ausgabe und Tablet/iPad-optimiertes ePaper hier im DOCMA-Shop erhältlich.