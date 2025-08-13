Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD für Canon RF und Nikon Z kommen ab Ende August

Seit dem Herbst 2021 bietet Tamron mit dem 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Modell B061) ein 16,6-fach-Zoomobjektiv für APS-C-Kameras mit Sony E-Mount und Fujifilm X-Mount an. Im April 2025 kündigte der Hersteller dann die Entwicklung entsprechender Versionen für spiegellose APS-C-Systemkameras mit Nikon-Z- und Canon-RF-Bajonett an. Vor wenigen Tagen gab Tamron nun die Termine der geplanten Markteinführung und die Preise bekannt. Demnach soll das Objektiv mit Nikon-Z-Bajonett ab dem 28. August und die Canon-RF-Version ab dem 26. September erhältlich sein.

links: Version für Nikon Z-Mount, rechts: Canon RF-Mount

Das Objektiv bietet einen sehr großen Brennweitenbereich, der umgerechnet auf das Kleinbildformat 27 bis 450 Millimetern entspricht (bei Canon RF: 28.8-480mm) und vom Weitwinkel bist Ultratele reicht. Sein Einsatzgebiet reicht von Landschaftsaufnahmen über Schnappschüsse und Porträts bis zur Tierfotografie.

Im optischen System, bestehend aus 19 Elementen in 15 Gruppen, sind mehrere Spezialgläser verbaut, die eine hohe Bildqualität über den gesamten Zoombereich gewährleisten sollen. Tamron verspricht vom Zentrum bis zu den Bildrändern eine gleichbleibend hohe Auflösung.

Die Naheinstellgrenze des 18-30mm-Megazooms liegt am Weitwinkelende bei 15 cm, wobei sich der maximale Abbildungsmaßstab von 1:2 für Aufnahmen im Makrobereich ergibt. Am Tele-Ende beträgt die kürzeste Einstellentfernung 99 cm und der Abbildungsmaßstab 1:4.

Der Autofokus des nur 620 Gramm schweren und 125 Millimeter langen Objektivs wird von einem VXD-Linearmotor (Voice-coil eXtreme-torque Drive) angetrieben. Ein Bildstabilisator reduziert Verwacklungen und ermöglicht auch bei schlechten Lichtverhältnisse scharfe Bilder aus der Hand. So sind bis zu 5 EV-Stufen längere Verschlusszeiten möglich. Der optische Stabilisator wird durch eine KI-gestützte Bildstabilisierung unterstützt, die bei Videoaufnahmen mit Brennweiten bis 70 mm automatisch die optimale Stabilisierungseinstellung wählt.

Das Objektivgehäuse ist an allen kritischen Stllen wetterfest abgedichtet und eine Fluor-Vergütung schützt die Frontlinse vor Verschmutzung. Zur Ausstattung des Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD gehört ein 67-Millimeter-Filtergewinde, ein Zoom-Lock-Schalter, der das unbeabsichtigte Ausfahren des Tubus verhindert, und in der Canon-Version ein AF/MF-Umschalter sowie ein ON/OFF-Schalter für den Bildstabilisator.

Die neuen Objektive mit Nikon Z- und CANON-RF-Bajonett erlauben Firmware-Updates mit der mit der TAMRON Lens Utility-Software.

Das 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD (Modell B061) für Nikon Z und Canon RF kann ab sofort vorbestellt werden. Der Preis für alle vier Anschlussvarianten liegt bei 699 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Tamron.