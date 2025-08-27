Google veröffentlicht Gemini Flash Image 2.5 mit neuen Bildbearbeitungsfunktionen

Google erweitert die Bildbearbeitungsfunktionen in der Gemini-App mit Version 2.5 deutlich. Nutzer können nun nicht nur generierte Bilder, sondern auch eigene Fotos aus dem Smartphone oder Computer hochladen und editieren – etwa den Hintergrund austauschen, Objekte ersetzen oder neue Elemente ergänzen. Die Steuerung erfolgt über Anweisungen in einfacher Sprache; komplexe Maskierungen oder technische Bildbearbeitungskenntnisse ebensowenig erforderlich wie Erfahrungen im Prompten.

Multi-Bild-Fusion mit Charakterkonsistenz

Eine der auffälligsten Neuerungen: Gemini 2.5 Flash Image ermöglicht es, mehrere Fotos miteinander zu verschmelzen und dabei Personen, Tiere oder Produkte konsistent und unverfälscht darzustellen. Wer etwa eine Person und ein separates Bild des eigenen Hundes kombiniert, erhält eine gemeinsame Szene, die beide Motive realitätsnah zusammenführt – beispielsweise als Porträt auf einem Basketballplatz. Diese Fähigkeit zu „Charakterkonsistenz“ ist im Bereich KI-Bildbearbeitung nicht selbstverständlich: Details wie Gesichtszüge, Frisuren oder Fellmuster bleiben über mehrere Bearbeitungsschritte und sogar unterschiedliche Umgebungen erhalten.

Stilübertragung und Kontextbewusstsein

Mit Gemini 2.5 lassen sich zudem Stilelemente oder Texturen von einem Objekt auf ein anderes Bildprojekt übertragen. Die Software adaptiert etwa das Muster eines Schmetterlingsflügels und wendet es als Kleidermotiv an. Ebenso kann eine Interior-Aufnahme schrittweise verändert werden: Erst die Wandfarbe, dann Bücherregale, anschließend Möbel – ohne dass die KI den Kontext des Gesamtbilds verliert.

Bessere Kennzeichnung

Sämtliche bearbeiteten oder von Gemini erzeugten Bilder erhalten einen digitalen unsichtbaren Wasserzeichenschutz mittels „SynthID“ und – in der Testphase – ein sichtbares Wasserzeichen. Dadurch will Google Manipulationen nachvollziehbar machen und für Transparenz sorgen. Fotos, auf denen Kinder abgebildet sind, nimmt die Anwendung derzeit grundsätzlich nicht an.

Umsetzung für Fotografen

Die Neuerungen adressieren in erster Linie Bildschaffende, die unterschiedliche Looks schnell erproben oder Serien von Produkt- und Porträtfotos in variierenden Situationen konsistent gestalten möchten. Die Bearbeitung läuft dabei in nachvollziehbaren Schritten ab. Einzelne Änderungen wie das Einfügen von Objekten oder die Farbkorrektur geschehen unabhängig.

Verfügbarkeit

Gemini 2.5 Flash Image steht ab sofort weltweit für alle Nutzer der Gemini-App sowohl in kostenlosen als auch bezahlten Tarifen zur Verfügung. Für Unternehmen und Entwickler ist der Zugriff zusätzlich per API, Google AI Studio und Vertex AI realisierbar.