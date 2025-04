Als Handelsplatz für alte Objektive ist eBay mit Blick auf die Auswahl konkurrenzlos. Doch Kino-Objektive erfordern bei der Suche Geduld, da diese im Vergleich zu Wechseloptiken für Kleinbildkameras weit weniger verbreitet waren. Abgesehen von 16- und 35-Millimeter-Projektionsobjektiven stammen die meisten Angebote aus den USA und Großbritannien. Ein genauer Blick auf die Artikelbeschreibungen ist wichtig.

Eindeutige und klare Beschreibungen sind ebenso selten wie wünschenswert und meist in Englisch verfasst. Bei Angaben wie in diesem Beispiel bleiben kaum Fragen offen, und es handelt sich bestenfalls um ein Angebot für versierte Mechaniker: „This item is rated in Poor condition, suggesting a VERY ROUGH appearance. While it may have non-functioning or missing parts, its essential functions may still be operational. However, there’s a possibility that not all primary operations are intact. Glass may exhibit marks, fungus and/or haze, potentially affecting image quality. There is moderate internal haze and the lens is extremely stiff to focus.“

Kino-Objektive kaufen: Trotz plausibler Antworten auf Nachfragen zum Zustand hatte dieses Objektiv nur noch Schrottwert. Die Fokusmechanik war festgefressen und zuvor offenbar mit Gewalt bewegt worden. Davon zeugten Metallspäne auf der Rückseite. Die Abbildung steht in keinem Zusammenhang mit den hier zitierten Artikelbeschreibungen.

Die folgende Beschreibung könnte im Kontext mit guten Produktbildern sowie positiven Verkäuferbewertungen überzeugen: „Fair condition. The lens works fine. The body is a little grimy and the front rim is bent. There is a slight haze on one of the rear elements, but it’s pretty clear otherwise. The diaphragm works fine, so does the focus.“

Dennoch: Ein Frontring mit Beule ist auf einen Sturz oder Ähnliches zurückzuführen. Die Optik kann dejustiert sein, Filteradapter für eine Streulichtblende lassen sich unter Umständen nicht aufschrauben, und möglicherweise behindert eine Beule auch das Lösen des Frontelements zur Reinigung der dahinterliegenden Linsen.

Hier bleibt alles Wesentliche offen, und der letzte Satz deutet auf ein Angebot aus einem Gemischtwarenladen hin – was sich beim Blick auf andere Artikel des Verkäufers bestätigte: „Seems to be in good condition. Untested. Please see the pictures for more details. Combined shipping is available. Stored in a smoke free environment. Thank you! All clothing items have been washed and cleaned.“

Viel kürzer geht es kaum noch, und auf Nachfrage zum Zustand von Blende, Fokus und Linsen kam keine Antwort: „Looks to be in overall good shape.“

Für Kino-Objektive ist die empfehlenswerteste Versandoption eBay International Shipping. Die Versandkosten sind vergleichsweise moderat, für ein Objektiv fallen 20 bis 40 Euro an. Über die Rahmenbedingungen berichtet der Blog hier. Angesichts der verbrieften Garantien verblüffen die oft Teil vagen, von Schlagworten wie Mint Condition und Vintage geprägten oder gänzlich fehlenden Beschreibungen der Anbieter, die auf Nachfragen ausweichend oder gar nicht antworten.