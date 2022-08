Schnelle Speicherkarte: Lexar Professional CFexpress Typ B Diamond

Lexar erweitert die Diamont-Serie um die bislang schnellste Speicherkarte der Reihe. Die Lexar Professional CFexpress Typ B Karte erfüllt mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 1.900 MB/s sowie einer Schreibgeschwindigkeit von mindestens 1600 MB/s und bis zu 1700 MB/s die hohen Anforderungen von Foto- und Videoprofis.

Mit den Hochgeschwindigkeitsprotokollen PCIe Gen 3×2 und NVMe ermöglicht die Speicherkarte die problemlose Aufzeichnung von Raw-, ProRes- und 8K-Videos in höchster Qualität. Sie unterstützt zudem die VPG 400-Spezifikation für Videos in professioneller Qualität.



Für mehr Flexibilität in der Anwendung ist die Diamond-Serie abwärtskompatibel mit ausgewählten XQD-Kameras. Zudem sind die Karten stoß- sowie vibrationsfest und widerstandsfähig gegenüber extremen Temperaturen (Betriebstemperaturen von -10 ºC bis 70 ºC und Nichtbetriebstemperaturen von -25 ºC bis 85 ºC).



Die Lexar Professional CFexpress Typ B Karten der DIAMOND-Serie sind in den Kapazitäten 128 GB und 256 GB für 280 beziehungsweise 450 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Lexar.

Anmerkung: CFexpress Typ B-Karten sind nur mit Geräten kompatibel, die das CFexpress-Format unterstützen. Die höchste Übertragungsgeschwindigkeit wird nur bei Verwendung mit einem CFexpress Typ B-Lesegerät erreicht, das durch ein USB-Logo auf dem Produkt gekennzeichnet ist.

Technische Daten