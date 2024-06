Lexar ergänzt Professional SILVER-Serie um drei neue Karten

Der Speicherhersteller Lexar stellt drei neue Produkte in seiner Professional SILVER-Reihe vor: die SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I Karte, die SILVER PLUS SDXC™ UHS-I Karte und die Professional SILVER SDXC™ UHS-I Karte.

Die neuen Speicherkarten bieten eine maximale Lesegeschwindigkeit von bis zu 205 MB/s und eine Schreibgeschwindigkeit von bis zu 150 MB/s (140 MB/s für die Professional SILVER SDXC™ UHS-I Karte), was eine schnelle Datenübertragung und die Aufnahme schneller Bewegungen ermöglicht. Die SILVER Series ist mit der Klassifizierung V30 ausgestattet und kann 4K-Videos mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde aufzeichnen. Die Speicherkarten sind für den täglichen Gebrauch gedacht und widerstandsfähig gegenüber Stürzen, extremen Temperaturen, Röntgenstrahlen, Stößen, Magnetfeldern und Vibrationen.

Die SILVER PLUS SDXC™ UHS-I Card und die SILVER SDXC™ UHS-I Karte sind mit vielen Kameras und anderen Geräten kompatibel, darunter solche von Canon, Sony, Nikon und weiteren Herstellern. Die SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I Karte kann unter anderem mit Produkten von DJI, GoPro, Nintendo und SteamDeck verwendet werden.

Die SILVER PLUS SDXC™ UHS-I Karte wird in 64GB, 128GB, 256GB, 512GB and 1TB erhältlich sein; ab wann, gab Lexar noch nicht bekannt.

Die SILVER SDXC™ UHS-I Karte ist ab sofort bei Amazon in 64GB (UVP 13,99€), 128GB (UVP 19,99€) und 256GB (UVP 34,99€) erhältlich. Im Q3 2024 wird sie mit den Kapazitäten 512 GB und 1 TB erhältlich sein.

Die SILVER PLUS microSDXC™ UHS-I Karte ist ebenfalls ab sofort bei Amazon in den Größen 64 GB (UVP 12,99€), 128 GB (UVP 21,99€), 256 GB (UVP 42,99€) erhältlich. Im Q3 2024 folgen die Kapazitäten 512 GB und 1 TB.

Im Kaufpreis ist das Lexar Recovery Tool und eine lebenslange beschränkte Garantie (in Deutschland 10 Jahre) enthalten.