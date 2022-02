Magnetische Rundfilter von Rollei

Rollei erweitert die F:X Pro-Produktlinie um magnetische Rundfilter aus Gorilla-Glas. Diese können besonders schnell am Objektiv gewechselt werden, da lediglich ein magnetischer Adapterring eingeschraubt werden muss, an dem der jeweils verwendete Filter haftet. Rollei bietet zur Einführung ein Set an, das neben einem Front- und einem Rückdeckel für den Transport einen CPL-Filter sowie vier ND-Filter in den Stärken ND8, ND64, ND1000 und ND2000 enthält. Erhältlich ist das neue F:X Pro Magnetic ND Filter Set mit Filterdurchmessern von 62, 67, 72, 77 und 82 Millimetern.

Wie alle Filter der F:X-Pro-Serie sind auch die neuen magnetischen Filter mit dem ultrafeinen F:X Pro Coating vergütet, das für gestochen scharfe Bilder sorgen soll, selbst bei einer Auflösung von bis zu 150 Megapixeln.

Das F:X Pro Magnetic ND Filter Set kostet 99 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Rollei.