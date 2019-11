Ein 5-fach-Makro-Objektiv für Vollformatkameras hat der chinesische Hersteller Zhongyi Optics (ZY Optics) vorgestellt. Das Zhongyi Mitakon 85mm f/2.8 1-5x Super Macro ist ein reines Manuellfokus-Objektiv und wird mit Anschlüssen für Canon EF, Nikon F, Sony FE, Sony Alpha, Pentax K, Sony E, Micro Four Thirds und Fuji X zum Preis von 500 US-Dollar angeboten.

Der optische Aufbau des 85-Millimeter-Objektivs beinhaltet 12 Elemente, die in acht Gruppen angeordnet sind. ZY Optics verspricht eine hohe Auflösung bis in die Bildecken. Ein Vorteil ist besonders beim Fotografieren von Insekten die recht große Arbeitsdistanz von 27,2 cm bei einem Abbildungsmaßstab von 1:1 beziehungsweise 10 cm bei fünffacher Vergrößerung. Insekten ergreifen dadurch nicht so schnell die Flucht, und es kann mehr Licht auf das Motiv fallen. Der Abbildungsmaßstab lässt sich am Zoomring einstellen, wobei die Brennweite zwischen 25 und 85 Millimeter verstellt wird, ohne dass sich die Lichtstärke ändert. Die Blendenwahl und die Fokussierung müssen manuell erfolgen. Eine Fokussierung auf unendlich ist nicht möglich.

Das Zhongyi Mitakon 85mm f/2.8 1-5x Super Macro ist 122 Millimeter lang, hat einen Durchmesser von 67 Millimetern und wiegt 750 Gramm. Der Hersteller liefert eine Stativschelle sowie eine LED-Ringlicht mit. Im Online-Shop von Zhongyi Optics gibt es eine Vielzahl von Beispielfotos, die teilweise mit Focus Stacking entstanden sind. Das Objektiv ist direkt beim Hersteller für 499 USD zzgl. 10 USD Versandkosten auch nach Deutschland bestellbar.

Technische Daten