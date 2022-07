Canon RF 24mm F1.8 MACRO IS STM – lichtstarkes Vollformat-Weitwinkelobjektiv

Canon kündigt mit dem RF 24mm F1.8 MACRO IS STM ein leichtes Weitwinkelobjektiv für spiegellose Vollformatkameras an. Das 270 Gramm leichte Objektiv eignet sich für die Reise- und Landschaftsfotografie sowie Vlogging. Dank der geringen Mindestfokusdistanz von 14 cm ermöglicht es Nahaufnahmen im Abbildungsmaßstab 1:2. Bei Verwendung an einer Kamera mit APS-C-Sensor ergibt sich eine kleinbildäquivalente Brennweite von rund 35 Millimetern.

Im optischen System des RF 24mm F1.8 MACRO IS STM sind 11 Linsen in neun Gruppen verbaut. Es ist mit einem leisen STM-Fokusantrieb, einem Fokusring, einem individuell konfigurierbaren Objektiv-Steuerring für die sofortige Feinabstimmung von ISO, Blende oder zur Änderung des AF-Modus sowie einem optischen 5-Stufen-Bildstabilisator ausgestattet. Letzterer kompensiert sogar 6,5 Belichtungsstufen, wenn das Objetiv an einer Kamera der EOS R Serie verwendet wird, die über einen kamerainternen Bildstabilisator verfügt.

Das RF 24mm F1.8 MACRO IS STM soll ab August 2022 für 749 Euro in den Handel kommen. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Canon.

Technische Daten