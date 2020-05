Kostenlose Webinare von datacolor

Der Farbmanagementspezialist datacolor bietet am 5., 12., 19. und 25 Mai jeweils um 19 Uhr ein kostenloses einstündiges Webinar in deutscher Sprache zu unterschiedlichen fotografischen Themen an. Den Anfang macht am 5. Mai die Trainerin Maike Jarsetz mit „Motiventwicklung in Lightroom“. Die kommenden Webinare:

Urban Environments – Unterwegs in den Großstadtmetropolen dieser Welt mit Chris Martin Scholl am 12. Mai

Bewusste Bildgestaltung für bessere Fotos mit Klaus Wohlmann am 19. Mai

Landschaftsfotografie erfolgreich planen mit Markus van Hauten am 26. Mai

Die Teilnahme an den Webinaren erfordert eine Anmeldung mit Namen und E-Mailadresse. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Hier gehts zu den weiteren Informationen und zur Anmeldung.