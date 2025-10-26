Excire Search 2026: Noch mehr KI-Power für Lightroom Classic

Wer regelmäßig mit Adobe Lightroom Classic große Fotomengen bearbeitet, kennt das Dilemma: Nach jedem Shooting wächst der Katalog um Hunderte, manchmal Tausende neue Fotos und Videos. Das Sichten, Verschlagworten, Auswählen und Suchen kostet Zeit, Geduld und Energie. Die manuelle Vergabe von Stichwörtern gehört zu den lästigsten Aufgaben im digitalen Workflow – und trotzdem ist sie entscheidend, um später schnell das richtige Bild zu finden. Doch was wäre, wenn Lightroom Classic den Inhalt jedes Bildes und Videos selbst verstehen würde?

Das neue Excire Search Panel sorgt für schnellen Zugriff auf alle wichtigen KI-Tools von Excire Search. Auch eine Schärfeprüfung für Gesichter ist integriert.

Genau hier setzt Excire Search 2026 an. Das KI-Plugin für Lightroom Classic erweitert Lightroom Classic um intelligente Such-, Analyse- und Auswahlfunktionen, die Fotografen und Fotografinnen von zeitraubenden Routinearbeiten entlasten. Statt sich manuell durch Tausende Aufnahmen zu klicken oder mühsam Metadaten zu vergeben, analysiert Excire Search 2026 jedes Foto und Video automatisch, vergibt Schlagworte und einen Ästhetikwert.

Das Video Zur neuen Version:

Die künstliche Intelligenz von Excire erkennt Motive, Szenen, Objekte, Gesichter, Farben und stilistische Aspekte wie Bokeh oder Symmetrie. Über intelligente Suchtools wie Freitextsuche, Stichwortsuche, Ähnlichkeitssuche, Duplikatefinder, Personen- und Gesichtersuche oder die Suche nach dem Ästhetikwert lassen sich Aufnahmen selbst in umfangreichen Lightroom-Katalogen in Rekordzeit finden.

Wer etwa nach „spielenden Kindern am Strand“, „Architektur in der blauen Stunde“ oder „Rose mit Bokeh“ sucht, erhält in Sekunden die passenden Treffer. Kein langes Scrollen mehr, keine unübersichtlichen Sammlungen – die KI denkt mit.

Einfach in die Freitextsuche eingeben, was auf der gesuchten Aufnahme zu sehen sein soll und die Excire KI erledigt den Rest.

Neu in Excire Search 2026: Mehr Leistung, mehr Komfort

Mit der aktuell vorgestellten Version 2026 wurde Excire Search umfassend weiterentwickelt. Zahlreiche Funktionen machen das Foto- und Videomanagement in Lightroom Classic noch effizienter – und unterstützen zusätzlich bei der Auswahl der besten Aufnahmen.

Das neue Excire Smart Panel bietet zentralen Zugriff auf die wichtigsten KI-Tools und sorgt für einen flüssigen Workflow. Außerdem analysiert und verschlagwortet Excire Search 2026 jetzt auch Videodateien und macht sie über dieselbe Suchlogik auffindbar wie Fotos. Damit wird Lightroom Classic zum universellen Medienarchiv für Foto- und Videografen.

Schnellere Auswahl dank intelligenter Gruppierung

Auch der oft zeitraubende Prozess der Bildauswahl läuft mit Excire Search 2026 deutlich schneller ab. Die KI gruppiert ähnliche Motive oder Szenen in Auswahlprojekten vor und unterstützt mit Filtern wie „Ästhetik“, „Schärfe“, „Augenschärfe“, „Lächeln“ oder „offene Augen“ bei der Auswahl. Ein integrierter Schärfecheck für Gesichter, komfortable Detailansichten und Vergleichsoptionen erleichtern die Beurteilung von Porträts. Auch unscharfe oder falsch belichtete Aufnahmen können automatisch erkannt, markiert oder aussortiert werden. Wer möchte, überlässt der KI direkt die gesamte Vorauswahl – selbstverständlich non-destruktiv und jederzeit manuell anpassbar. Besonders bei großen Shootings spart das Stunden an Sichtungsarbeit.

Mit den neuen Auswahlprojekten geht die Fotoauswahl deutlich schneller.

100% DSGVO-konform

Excire Search 2026 arbeitet vollständig lokal und DSGVO-konform auf dem Rechner. Keine Cloud, keine externen Server – alle Daten bleiben im eigenen System.

Gamechanger für den Lightroom-Workflow

Für alle, die mit Lightroom Classic arbeiten, ist Excire Search 2026 ein echter Gamechanger. Die intelligente Erweiterung macht aus Lightroom Classic ein Such-, Analyse- und Auswahlwerkzeug auf KI-Niveau.

Excire Search 2026 kann 14 Tage lang kostenlos getestet werden. Die Software läuft unter macOS und Windows und erfordert kein Abo. Noch bis zum 2. November ist Excire Search 2026 zum Einführungspreis von 179 € statt 199 € erhältlich. Bestandskunden von Vorversionen können kostengünstig auf die neueste Version upgraden.

Für alle, die nicht mit Lightroom Classic arbeiten, gibt es die Standalone-Version Excire Foto 2025.

Rabatt für DOCMA-Leser