Adobe Stock #VisualTrendsRemix – Teil 5: Uli Staiger

Der gelernte Fotograf und Buchautor Uli Staiger hat sich über Jahrzehnte einen Namen als Digital Artist gemacht. Die surrealen Bildmontagen des Berliner Künstlers zeigen Städte aus Zuckerwürfeln, Kraken im Badezimmer oder U-Bahn-Stationen im Wald. Für Adobe Stock hat Uli den fünften Visual Trend – „Geschichte und Erinnerung“ – interpretiert. Aus der Adobe Stock #VisualTrends Collection hat er sich ein Bild ausgesucht und es in dem für ihn typischen Stil umgestaltet.

Visual Trends am Puls der Zeit

Adobe Stock beobachtet Ausstellungen, Galerien und Werbekampagnen um zu analysieren, wie sich visuelle Trends entwickeln, und erstellt eine Prognose für das folgende Jahr. Die sechs auf diese Weise identifizierten #VisualTrends sollen die kreative Community inspirieren, Denkanstöße geben und zeigen, was die Gesellschaft bewegt. Den Anfang machte dieses Jahr der Visual Trend „Stille und Einsamkeit“, gefolgt von „Das flüssige Selbst“, „Multilokalismus“ und „Kreative Realität“. Der neueste Trend „Geschichte und Erinnerung“ zeigt, wie Designer, Künstler und Marken auf Vergangenes zurückgreifen, indem sie klassische Kunst als Inspiration nutzen und alte Techniken mit neuen Technologien kombinieren. Näheres zu diesem Trend ist im Adobe Creative Connection Blog zu lesen.

Uli Staigers Artwork im Stepy-by-Step- Tutorial

Im Rahmen des Projekts #VisualTrendsRemix stellte sich der Berliner Digitalkünstler Uli Staiger der Aufgabe, sich aus der Adobe Stock-Trendgalerie ein Bild auszusuchen und in seinem persönlichen Stil zu interpretieren. Schnell hatte er ein Bild gefunden: „Das Mädchen mit dem Plattenspieler sieht einfach schon so aus, als hinge sie Erinnerungen nach“, sagt Uli Staiger über das Bild, das wie eine nachträglich von Hand kolorierte Schwarz-Weiß-Aufnahme aussieht. Einige Tage experimentierte er mit verschiedenen Hintergründen, Ebenen und Effekten und gestaltete eine surreale Szene. Den Entstehungsprozess hat er in einem unterhaltsamen und lehrreichen Video-Tutorial festgehalten.

Auch zum letzten Visual Trend 2018 wird es wieder ein Profi-Tutorial geben. Ende des Jahres dreht sich alles rund um das Thema „Berührung und Haptik“. Zum nachvollziehen der Tutorials oder für eigene Projekte finden Sie passende Bilder bei Adobe Stock. Bei einer Neu-Registrierung bekommen Sie im ersten Monat 10 Downloads zum Testen.