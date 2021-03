Luminar AI und Signature Packs zum internationalen Tag der Frauen mit Rabatt

Am 8. März ist Weltfrauentag, der erstmals 1911 stattfand und seit 1921 jedes Jahr gefeiert wird. Skylum nimmt dies zum Anlass für eine Rabattaktion, in deren Mittelpunkt vier Signature Packs stehen, die von den prominenten Fotografinnen Kate Phellini, Ellie Lopes, Michele Grenier und Nancy Da Campo stammen. Mit den Vorlagen-Paketen lassen sich charakteristische Looks auf Bilder anwenden.

Von heute bis zum 10.3. um 23 Uhr gibt es 15 Euro Rabatt auf die KI-basierte Bildbearbeitungssoftware Luminar AI und jeweils 25 Euro Rabatt auf ein Vorlagenpaket, wenn beides zusammen gekauft wird. Wer alle vier Signature Packs zusammen mit Luminar AI kauft, spart 55 Euro gegenüber dem Einzelpreis. Beim Kauf von zwei Softwarelizenzen ist die Ersparnis noch größer.

Die Preise im Überblick

1 Lizenz

Luminar AI (spare 15 Euro) = 64 Euro

Luminar AI + Kate Phellini – Jam Jar Pack (spare 25 Euro) = 73 Euro

Luminar AI + Ellie Lopes – Authentic Japan Pack (spare 25 Euro) = 73 Euro

Luminar AI + Michele Grenier – Badass Action Pack (spare 25 Euro) = 73 Euro

Luminar AI + Nancy Da Campo – Сoncrete Jungle Pack (spare 25 Euro) = 73 Euro

Luminar AI + Women’s Day Packs(Kate Phellini/Nancy Da Campo/Ellie Lopes/

Michele Grenier (spare 55 Euro) = 100 Euro

2 Lizenzen