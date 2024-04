Skylum kündigt neue Werkzeuge für Luminar Neo an

Skylum hat für den 25. April 2024 eine neue Version der Bildbearbeitungssoftware Luminar Neo angekündigt. Das Update bringt einige neue Funktionen mit. Zudem hat Skylum ein paar eher subtile Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen, unter anderem wurden auch das Logo und das Produktsymbol verändert. Darüber hinaus beinhaltet das Frühlings-Update die neue Kategorie Landscape für Landschaftsfotografien, die alle wichtigen Werkzeuge an einem Ort vereint, darunter bekannte Funktionen wie Sky KI und Atmosphere. Außerdem informieren neue Wartestatus-Animationen Nutzer über den Fortschritt beim Laden und Verarbeiten von Bildern in der App.

Die neuen Funktionen im Überblick

Twilight Enhancer: Per Schieberegler lässt sich die Lichtstimmung der Morgen- und Abenddämmerung simulieren.

Water Enhancer KI: Mit dem neuen Werkzeug lässt sich das Aussehen von Wasserflächen bezüglich Oberflächentextur, Tiefe und Farbe anpassen.

HDR-Stapelverarbeitung für bis zu 1000 Bilder

Objektauswahl: Mit einem Mausklick lassen sich Masken für bestimmte Motive, Objekte und Details in Bildern erzeugen.

Luminanz-Maskierung: Mit dieser Funktion können bestimmte Bereiche eines Bildes auf der Grundlage ihrer Helligkeitswerte gezielt bearbeitet werden.

Die mit dem kostenlosen Update eingeführten Neuerungen sind für alle Anwender verfügbar. Lediglich die neue Funktion der HDR-Stapelverarbeitung ist Nutzern der HDR Merge Extension vorbehalten. Weitere Informationen über Luminar Neo finden Sie auf den Internetseiten von Skylum.