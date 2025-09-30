Objektive

Tamron kündigt Neuauflage des 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD an

Johannes Wilwerdingvor 10 Stunden
Weniger als eine Minute

Tamron arbeitet gerade an einer verbesserten Nachfolgeversion des beliebten 28-200 mm F/2,8-5,6 Di III RXD (Modell A071). Die zweite Objektivgeneration soll noch in diesem Herbst mit einer auf 25 Millimeter erweiterten Weitwinkelbrennweite als TAMRON 25-200 mm F/2,8-5,6 Di III VXD G2 (Modell A075) auf den Markt kommen.

Neben dem ausgedehnten Weitwinkelbereich soll das Universalobjektiv durch eine bessere Bildqualität, einen schnelleren, präziseren Autofokus, der durch den linearen VXD-Fokusmechanismus (Voice-coil eXtreme-torque Drive) von TAMRON ermöglicht wird, sowie eine optimierte Oberfläche überzeugen. Mit einem maximalen Vergrößerungsfaktor von 1:1,9 am Weitwinkelende von 25 mm ermöglicht das Objektiv auch Halbmakroaufnahmen.

Das Objektiv ist mit der TAMRON Lens Utility Software kompatibel. An der Front befindet sich ein 67-Millimeter-Filtergewinde. Weitere technische Details nannte Tamron bis jetzt nicht.

Schlagworte
Johannes Wilwerdingvor 10 Stunden
Weniger als eine Minute
Bild von Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

Ähnliche Artikel

Tamron 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD für Canon RF und Nikon Z kommen ab Ende August

13. August 2025

Vorsicht bei Firmware-Updates von Nikon-Kameras mit Fremdobjektiven

14. Juli 2025

Tamron 16-30mm F/2.8 Di III VXD G2 – Ultraweitwinkel-Zoom für E- und Z-Mount

3. Juli 2025

Tamron kündigt 18-300mm F/3.5-6.3 Di III-A VC VXD für Canon RF und Nikon Z an

28. April 2025

Schreibe einen Kommentar

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu schreiben.

© Copyright 2025, All Rights Reserved  |  DOCMA
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"