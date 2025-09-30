Tamron kündigt Neuauflage des 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD an

Tamron arbeitet gerade an einer verbesserten Nachfolgeversion des beliebten 28-200 mm F/2,8-5,6 Di III RXD (Modell A071). Die zweite Objektivgeneration soll noch in diesem Herbst mit einer auf 25 Millimeter erweiterten Weitwinkelbrennweite als TAMRON 25-200 mm F/2,8-5,6 Di III VXD G2 (Modell A075) auf den Markt kommen.

Neben dem ausgedehnten Weitwinkelbereich soll das Universalobjektiv durch eine bessere Bildqualität, einen schnelleren, präziseren Autofokus, der durch den linearen VXD-Fokusmechanismus (Voice-coil eXtreme-torque Drive) von TAMRON ermöglicht wird, sowie eine optimierte Oberfläche überzeugen. Mit einem maximalen Vergrößerungsfaktor von 1:1,9 am Weitwinkelende von 25 mm ermöglicht das Objektiv auch Halbmakroaufnahmen.

Das Objektiv ist mit der TAMRON Lens Utility Software kompatibel. An der Front befindet sich ein 67-Millimeter-Filtergewinde. Weitere technische Details nannte Tamron bis jetzt nicht.