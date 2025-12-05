Firmware-Update für Samyang AF 14-24mm F2.8 FE und LR/PS-Korrekturprofile für weitere Objektive

Samyang hat die Firmware v.2 für das im April vorgestellte LK Samyang/Schneider Kreuznach AF 14-24mm F2.8 FE veröffentlicht. Das Update dient der Verbesserung der Betriebsstabilität und soll die allgemeine Zuverlässigkeit und Stabilität der Objektivfunktionen sowie die Stabilität der Blendensteuerung erhöhen. Genauere Angaben macht Samyang nicht. Das Update können Sie von Samyangs Support-Website herunterladen. Die Installation erfolgt über den USB-Anschluss an der Seite des Objektivs.

Darüber hinaus hat der Hersteller für eine Reihe von Objektiven der Samyang V-AF-, Prime- und Zoom-Serien Korrekturprofile für Photoshop und Lightroom veröffentlicht. Die Profile dienen der automatischen Korrektur von Verzerrung und Vignettierung bei der Raw-Entwicklung.



Unterstützte Objektive

Zoom-Objektive: AF 14-24mm F2.8 FE (Ver 2) und AF 35-150mm F2-2.8 FE

Prime Series: AF 24mm F1.8 FE

V-AF Series: V-AF 20mm T1.9 FE, V-AF 24mm T1.9 FE, V-AF 35mm T1.9 FE, V-AF 45mm T1.9 FE, V-AF 75mm T1.9 FE und V-AF 100mm T2.3 FE

Die neuen Objektivprofile sind nicht automatisch in Photoshop und Lightroom integriert, sondern müssen manuell in einem bestimmten Ordner auf dem Computer abgelegt werden. Die Downloadlinks und eine entsprechende Installationsanleitung für Windows und macOS finden Sie hier.