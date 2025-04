LK Samyang AF 14-24mm F2.8 FE – kompaktes Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv für E-Mount

Der südkoreanische Objektivhersteller LK Samyang und der deutsche Optikspezialist Schneider-Kreuznach haben gemeinsam ein Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv mit Autofokus für spiegellose Vollformatkameras entwickelt. Das vergleichsweise kompakte und leichte Objektiv deckt einen Bildwinkel von 84,1° bis 114,2° ab, bietet eine durchgehend kurze Fokusdistanz von 18 Zentimetern und eignet sich damit für eine Vielzahl von Szenarien – von Städteaufnahmen über Architekturfotos und Porträts bis zu Astrofotos.

Mit einer Länge von 88,8 Millimetern und einem Gewicht von 445 Gramm ist das Objektiv leicht zu transportieren und lässt sich auch mit einem Gimbal nutzen. Während man bei vielen Ultraweitwinkel-Objektiven wegen der stark gewölbten Frontlinse auf ein Filtergewinde verzichten muss, erlaubt das LK Samyang AF 14-24mm F2.8 FE den Einsatz von Standard-Schraubfiltern wie Polarisations- oder Neutraldichtefiltern mit 77 Millimetern Durchmesser. Landschaftsfotografen können so Reflexionen mindern oder längere Belichtungszeiten realisieren, ohne auf komplizierte Filtersysteme zurückzugreifen.

Das optische System des AF 14-24mm F2.8 FE beinhaltet 15 Elemente in 11 Gruppen. Drei asphärische Elemente reduzieren Koma-Aberrationen, auch bei Offenblende, was besonders wichtig für die Astrofotografie ist. So werden Sterne am Nachthimmel klar und rund abgebildet.

Das Objektiv verfügt laut Anbieter über einen schnellen und leisen Autofokus, der für den kontinuierlichen Autofokusbetrieb (AF-C) optimiert wurde. Am vorderen Ende befindet sich ein Fokusring, direkt dahinter der Zoomring. Beide verfügen über eine unterschiedliche Textur. Mit dem Samyang Lens Manager lässt sich der Fokusring so programmieren, dass er im Autofokusmodus (AF) als Blendenring fungiert. Ein AF/MF-Umschalter und eine frei programmierbare Funktionstaste, die auf Schärfespeicherung voreingestellt ist, gehören ebenfalls zur Ausstattung. Über einen USB-C-Anschluss lässt sich die Firmware aktualisieren. Das Gehäuse ist gegen Spritzwasser und Staub abgedichtet.

Das AF 14-24mm F2.8 FE soll ab Ende April beziehungsweise Anfang Mai bei autorisierten Fachhändlern in Deutschland und Österreich erhältlich sein. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1199 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von LK Samyang.

Technische Daten