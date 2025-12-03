Sony bringt Firmware-Updates für 4.00 für die Alpha 7R V und 7 IV

Sony hat für die beiden Vollformatkameras Alpha 7R V und Alpha 7 IV jeweils eine neue Firmware veröffentlicht. Die Updates bringen für beide Kameras diverse Funktionserweiterungen beim Autofokus, der Anzeige, den Kompositionshilfen, beim Video-Worfklow, der Netzwerkübertragung und der Betriebsstabilität. Zudem bringen sie die Unterstützung für die Authenticity Camera Solution.



Die Alpha 7R V erhält mit der Firmware 4.00 und die Alpha 7 IV mit der Version 6.00 folgende Neuerungen:

Flexiblere AF-/Tracking-Steuerung : Beide Kameras erhalten eine neue Autofokus-Option „Spot: XL“ und drei frei definierbare Fokusbereiche („Custom 1–3“). Zusätzlich lassen sich diese auch als Tracking-Zonen nutzen. Die zusätzliche, größere Spot-Größe steht auch zur Verfügung, wenn Anwender die Tracking-Funktion, also die Motivverfolgung, nutzen. Dies ermöglicht präzisere Kontrolle bei der Scharfstellung auf größere, aber spezifische Bereiche, wie etwa bei Porträts die Augenpartie eines entfernten Models, ohne das gesamte Tracking-Rechteck unnötig auszudehnen.

: Das Anzeigelayout der Aufnahmeinformationen passt sich automatisch an die vertikale oder horizontale Ausrichtung der Kamera an. Dies erhöht die Übersichtlichkeit beim Fotografieren oder Filmen im Hochformat. Neue Raster- und Menüoptionen : Ein neues Raster im »Goldenen Schnitt« (Golden Ratio Grid) ergänzt klassische Kompositionshilfen. Das Menü lässt sich zudem vergrößern, was die Bedienung bei Sonne, mit Handschuhen oder in unruhiger Umgebung erleichtert.

Der Workflow nach der Aufnahme profitiert von neuen Sortier- und Zuweisungsfunktionen. Fotografen können wiedergegebene Bilder jetzt mit mehreren Filtern einschränken, beispielsweise basierend auf der vergebenen Bewertung (Rating). Zudem können die Tasten (Autofokus Ein), (Automatische Belichtungssperre) und die Löschtaste (Delete) nun mit benutzerdefinierten Funktionen belegt werden, die speziell für den Wiedergabemodus gelten. Wer also beispielsweise schnell zwischen verschiedenen Bildinformationen wechseln will, weist diese Funktion kurzerhand der AF-ON-Taste zu. FTP-Übertragung: Die Übertragung von Dateien via FTP (File Transfer Protocol) kann nun geplant werden, während die Kamera die Daten noch auf die Speichermedien schreibt. Das automatische Schützen von über FTP übertragenen Fotos und Videos wird ebenso ermöglicht wie die Priorisierung spezifischer Bilder beim Übertragungsvorgang.

Da bei einigen Alpha 7 IV-Kameras nach der Installation der FW 6.00 Probleme aufgetreten sind — etwa instabile Abläufe, unerwartete Neustarts oder ungewollter Wechsel in den Energiesparmodus beim Schließen des Monitors, selbst wenn die Einstellung „Power Save by Monitor“ deaktiviert war, wurde das Update vorübergehend ausgesetzt. Eine korrigierte Version soll in Kürze veröffentlicht werden.

Detaillierte Informationen finden sie auf den Support-Seiten von Sony bei den jeweiligen Firmware-Updates.



Links: Firmware 4.00 für Alpha 7 RV | Firmware 6.00 für Alpha 7 IV