Zu Gast im Fotorat KI-Podcast

Im aktuellen Rückblick des Fotorat KI-Podcast geht es um die Gründe von OpenAI, Sora 2 einzustellen. Google dominiert Bildmodelle, ByteDance/Seedance 2.0 setzt neue Maßstäbe bei Video. KI-Restaurierung, Kriegspropaganda und KI-Influencer destabilisieren Erinnerung, Wahrheit und politische Kommunikation.

Wie lassen sich KI-Training, Nutzung und Vergütung fair regulieren? Fotografen geraten ökonomisch unter Druck, besonders bei Brot-und-Butterjobs und hybrider Postproduktion. Die Gäste – ab Minute 23:45: Dr. Anke Schierholz, Leiterin der Rechtsabteilung der VG Bildkunst und Christoph Künne, Kulturwissenschaftler und Mitbegründer des DOCMA Magazin

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