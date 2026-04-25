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Zu Gast im Fotorat KI-Podcast

Christoph Künnevor 1 Stunde
Weniger als eine Minute

Im aktuellen Rückblick des Fotorat KI-Podcast geht es um die Gründe von OpenAI, Sora 2 einzustellen. Google dominiert Bildmodelle, ByteDance/Seedance 2.0 setzt neue Maßstäbe bei Video. KI-Restaurierung, Kriegspropaganda und KI-Influencer destabilisieren Erinnerung, Wahrheit und politische Kommunikation. 

Wie lassen sich KI-Training, Nutzung und Vergütung fair regulieren? Fotografen geraten ökonomisch unter Druck, besonders bei Brot-und-Butterjobs und hybrider Postproduktion. Die Gäste – ab Minute 23:45: Dr. Anke Schierholz, Leiterin der Rechtsabteilung der VG Bildkunst und Christoph Künne, Kulturwissenschaftler und Mitbegründer des DOCMA Magazin

Links zur aktuellen Folge: 

Christoph Künnevor 1 Stunde
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Bild von Christoph Künne

Christoph Künne

Christoph Künne, von Haus aus Kulturwissenschaftler, forscht seit 1991 unabhängig zur Theorie und Praxis der Post-Photography. Er gründete 2002 das Kreativ-Magazin DOCMA zusammen mit Doc Baumann und hat neben unzähligen Artikeln in europäischen Fachmagazinen rund um die Themen Bildbearbeitung, Fotografie und Generative KI über 20 Bücher veröffentlicht.

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