„forCharity x you“ – Spendenaktion für notleidende Mädchen und Jungen in der Ukraine

forCharity x you – Kreative starten Fundraising-Projekt für notleidende Mädchen und Jungen in der Ukraine

Duderstadt/Aschaffenburg, 29. März 2022 – Mit der Aktion „forCharity x you“ startet das von Nina Claussen-Dölle, Alexander Heinrichs und Sven Dölle gegründete Projekt „Photographers for Charity“ eine gemeinsame Spendenaktion für die UNICEF „Nothilfe Ukraine“. Dafür veranstalten mehr als 40 Fotograf*innen, Digital Artists und Content Creators vom 04. April bis zum 21. Mai 2022 Workshops, Webinare und Fotowalks. Mit dem Erlös aus den Veranstaltungen wird die Arbeit von UNICEF in der Ukraine unterstützt. Alle Angebote werden auf der Eventplattform www.forCharity.de vorgestellt. Hier finden sich außerdem weitere Informationen und Teilnahmemöglichkeiten rund um das Projekt.



„Wir haben uns angesichts der erschreckenden Lage in der Ukraine gefragt, wie wir als Kreative helfen können“, sagt Sven Dölle, Mitbegründer von „Photographers for Charity“. „Ganz einfach: Mit dem, was wir am besten können und leidenschaftlich gerne tun: kreativ werden.“ Ziel des aktuellen Fundraising-Projekts ist es, die Community hinter einem breiten Kreativprogramm zu versammeln und über die Teilnahmegebühren für Workshops, Webinare und Fotowalks Spenden für die Ukraine-Nothilfe von UNICEF zu generieren.



„Das Projekt wird von vielen Kreativen unterstützt“, sagt Mit-Initiatorin Nina Claussen-Dölle. „Neben Ulla Lohmann, Manfred Baumann, Robert Maschke und Michael Ginzburg werden viele weitere Fotograf*innen, Digital Artists und Content Creators exklusive Veranstaltungen anbieten, die Interessierte auf www.forCharity.de finden. Die so erzielten Einnahmen werden an UNICEF weitergeleitet. Wir rufen alle Fotofans – von Amateur*innen, über Profis bis zu Fotoorganisationen, Fotofachgeschäften und die Imaging-Industrie auf, sich an dieser Aktion zu beteiligen.“ Die Aktion läuft vom 04. April bis zum 21. Mai 2022.



FORCHARITY X YOU – BETEILIGTE KREATIVE

Alexandra Evang • Alexander Heinrichs • Andy Grabo • Christian Laxander • Christian Ohlig • Christoph Künne • Claudia Brockmann • Dennis Weismantel • Dieter Hirt • Dima M. • DomQuichotte • Götz Schleser • Jean Noir • Jens Burger • Jochen Kohl • Kristoph Göttling • Krolop & Gerst • Lisa Hantke • Maike Jarsetz • Manfred Baumann • Manuel Thomé • Markus Gerwinat • Martin Hülle • Martin Wagner • Michael Ginzburg • Michael Schaake • Olaf Giermann • Olaf Schieche • Paddy Ludolph • Pavel Kaplun • Peter Hawk • Reinhard Loher • Robert Maschke • Sabrina und Tobias Nickel • Sacha Leyendecker • Sascha Hüttenhain • Stefan Liebermann • Steffi Grass (blacksally) • Sven Dölle • Tanja Brandt • Thomas Adorff • Thomas Fähnrich • Thomas Kakareko • Timm Allrich • Tomaso Baldessarini • Uli Staiger • Ulla Lohmann • Uwe Janke



Weitere Infos zu den Veranstaltungen unter: https://www.forcharity.de/workshops-events/



UNSER MISSION-STATEMENT: EINE COMMUNITY, EIN ZIEL



forCharity x you hat sich zum Ziel gesetzt, den Schwächsten im Ukraine-Krieg zu helfen: den 7,5 Millionen Mädchen und Jungen, deren Leben und Wohlergehen in Gefahr ist. Darum unterstützen wir die Arbeit von UNICEF. Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ist vor Ort im Einsatz, um humanitäre Hilfe zu leisten: Geflüchtete Familien werden mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Kleidung und Erste-Hilfe-Sets versorgt und finden Schutz in sicheren Anlaufstellen entlang der Fluchtrouten. forCharity x you möchte mit dem gemeinsamen Spendenpool ein Zeichen der Solidarität setzen.



Der Stand aller Spenden aus dem Projekt kann bei UNICEF eingesehen werden. Wer mag, kann natürlich auch direkt spenden: https://www.unicef.de/spendenaktion/thema?cfd=hmcgr



ÜBER PHOTOGRAPHERS FOR CHARITY



Das Projekt wurde 2014 von Nina Claussen-Dölle, Alexander Heinrichs und Sven Dölle gegründet und organisiert Fotografie-Workshops mit namhaften Kreativen, deren Erlöse für wohltätige Zwecke gespendet werden. Mit den bisherigen Aktionen wurden unter anderem die Organisationen „Roundtable Childrens Wish“, „Tabalugahaus Duderstadt“ und „One Day e.V.“ unterstützt. Weitere Informationen unter: https://www.forcharity.de/ueber-uns/