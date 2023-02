Die Crux mit „Alle anderen Ebenen ausblenden“ und die Lösung mit dem DOCMA-Freistellen-Panel

Eine praktische Funktion in Photoshop ist das Ausblenden aller anderen Ebenen, indem man mit gehaltener Alt-Taste auf das Augensymbol der anzuzeigenden Ebene klickt. Doch der Befehl hat leider zwei unschön Einschränkungen. Deshalb habe ich mir schon länger eine Verbesserung gewünscht, für die ich jetzt zusammen mit Picture Instruments eine Lösung gefunden, die jetzt Teil des DOCMA-Freistellen-Panels ist: die „Ebenen isolieren“-Funktion.

Video

Im Video zeige ich Ihnen, warum die Funktion »Ebenen isolieren« praktisch ist – nicht nur für das Freistellen und wie Sie die Transparenz einfach umschalten und sich eigene Presets anlegen. Unten finden Sie Problem und Lösung noch einmal in Textform.

Probleme mit dem Alt-Klick

Möchten Sie Ihre Bearbeitung in Photoshop mit dem Ausgangsbild vergleichen, ist ein beliebter „Trick“, die Alt-Taste zu drücken und dann auf das Augensymbol der Hintergrundebene zu klicken. Dadurch werden alle außer der angeklickten Ebene ausgeblendet. Ein weiterer Klick blendet alle Ebenen wieder so ein wie vor dem ersten Klick. Auch für das Freistellen ist es praktisch, um etwa eine einzelne Ebene vor einem transparenten Hintergrund anzuzeigen und das maskierte Objekt für sich allein zu beurteilen.

Dabei gibt es zwei ziemlich gewichtige Einschränkungen:

Sie können immer nur eine einzelne Ebene auf diese Weise isolieren. Sie dürfen keine andere Ebene oder Gruppe anlegen, wenn Sie den vorherigen Zustand der Ebenensichtbarkeit wieder herstellen wollen. Denn dann vergisst die Alt-Funktion, welche Ebenen unsichtbar und welche sichtbar waren.

Die Lösung per Plug-in

Mit der Schaltfläche »Ebenen isolieren« blenden Sie alle Ebenen – außer den gerade selektierten aus. Ein roter Punkt in der Schaltfläche zeigt an, dass die Funktion gerade aktiv ist. Ein weiterer Klick stellt die vorherige Sichtbarkeit aller Ebenen wieder her – egal, was Sie zwischendurch in der Datei gemacht haben. Sie können also maskieren, neue Ebenen anlegen, Ebenen löschen … ein Klick stellt immer die Sichtbarkeit der Ebene vor dem ersten Klick wieder her. Natürlich nicht den von gelöschten Ebenen. 😉

Markieren Sie die Ebenen, die ausschließlich eingeblendet werden sollen.

Klicken Sie auf »Ebenen isolieren«, um alle anderen Ebenen auszublenden.

Legen Sie weitere Ebenen an, korrigieren Sie die Freistellung oder löschen Sie Ebenen.

Übrigens: Mit den Transparenzumschaltern können Sie sich die isolierten Ebenen vor verschiedenen Hintergründen anzeigen lassen. Mit oder ohne Schachbrettmuster (siehe Video).

Ein weiterer Klick auf »Ebenen isolieren« stellt den Zustand der ursprünglichen Ebenensichtbarkeit wieder her. Neu angelegte Ebenen sind dann zwar ausgeblendet, aber das zu korrigieren dauert meist weniger lange, als alle anderen Ebenen wieder ein- oder auszuschalten. (Schauen Sie sich einmal das Szenario im Video dazu an, wenn Sie Zeit haben.)

Tipp: Giermeinschaft auf Facebook

PS: Für unkomplizierten Support in der Anwendung des Panels und auch sonstige Hilfestellungen (bei technischen Problemen mit dem Kauf oder der Installation bitte an Picture Instrument wenden!) kommen Sie doch einfach in meine „Giermeinschaft“ auf Facebook (dort wird aber gedutzt 😉 )