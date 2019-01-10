DOCMA Award: Gemeinfreie Werke
Beim DOCMA Award 2019 dreht sich alles um das Thema Remix. Interpretieren Sie Ideen, Bildstile und Motive neu! Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Link. Sponsoren und Preise stellen wir Ihnen ausführlich im nächsten Heft vor. Im Folgenden zum Thema Gemeinfreie Werke:
Public Domain Day
Interessant für das Remixen sind vor allem gemeinfreie Werke, die ohne Genehmigung verwendet und veröffentlicht werden dürfen. Behalten Sie hierbei die Urheber- und Copyright-Fristen im Auge. Mit Beginn jeden Jahres fallen weitere Werke unter die Public Domain. Mehr Infos dazu und was es dabei trotz mutmaßlicher Gemeinfreiheit zu beachten gibt, erfahren Sie hier: Public Domain Day: Diese Werke sind seit Neujahr gemeinfrei – netzpolitik.org
Einreichung
Lassen Sie sich nun durch gemeinfreie Werke inspirieren, verarbeiten Sie sie in eigenen Kunstwerken und Montagen und lassen Sie Ihre eigenen Ideen und Gedanken einfließen!
Ihre Kreationen können Sie seit kurzem über unser niegelnagelneues Uploadformular hochladen. Die Teilnahme ist kostenlos und der Einsendeschluss ist der 10. Mai 2019.
Ich freue mich – als Teil der Jury – auf Ihre Einreichungen! 🙂
Beste Grüße,
Olaf
6 Kommentare
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Первые „Елки“, сделанные студией Тимура Бекмамбетова за 4,4 миллиона долларов и заработавшие 22,7 миллиона, стали самым прибыльным кинопредприятием прокатного года (с 1 декабря 2010 года).
Наши герои долго и подробно обсуждают фильм „Тренер“.
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