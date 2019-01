Wer schon ein oder mehrere passende Motive für den DOCMA Award 2019 zum Thema „Remix Culture“ hat, kann sich jetzt bei uns registrieren und die Bilder hochladen. Offizieller Abgabeschluss ist der 19. Mai 2019.

Neue Technik

Nach einer kleinen Verzögerung geht es nun endlich „richtig“ los mit der Award-Teilnahme 2019. Wir haben ein neues, komfortables Einreichungsformular in die Website integriert. Das Thema ist Remix Culture – mitmachen kann jeder, der sich im Vorfeld registriert hat. Wer ohnehin DOCMAtiker ist, also bereits Zugangsdaten für docma.info hat, kann sich einloggen und direkt loslegen. Alle anderen müssen sich bei der Anmeldung registrieren und bekommen anschließend eine Email zur Freischaltung des Accounts, die bestätigt werden muss. Also ganz wichtig: Falls die Email nicht nach kurzer Zeit angekommen ist, unbedingt einen Kontrollblick in den Spam-Ordner werfen!

Adobe Zusatzpreis

Auch bei diesem Award gibt es wieder einen Sonderpreis von Adobe. Um hier teilzunehmen, muss man einfach nur ein oder mehrere Adobe Stock-Fotos in sein Remix-Bild integrieren. Um welche(s) es sich handelt, wird bei jedem Motiv in einem extra Feld angegeben. Wer noch keine Adobe-Stock Bilder besitzt, kann sich gratis Motive (wie zum Beispiel solche NASA-Bilder) oder kostenlos erhältliche Vorlagen auf der Adobe Stock-Webseite herunterladen. Zehn sonst kostenpflichtige Gratis-Bilder gibt es, wenn man sich dort für ein 30-Tage-Probe-Abo anmeldet.