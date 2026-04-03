Zhiyun Fiveray M40 SE: Kompaktes 40-Watt-Dauerlicht für Pocket-Einsatz

ZHIYUN erweitert die FIVERAY-Reihe um die M40 SE, eine kompakte LED-Leuchte für Fotografen und Videografen, die im Reportage-Alltag oder bei spontanen Drehs ein mobiles Dauerlicht im Taschenformat benötigen.

Leistung und Lichtqualität

Trotz geringer Abmessungen erreicht die 40-Watt-Leuchte laut Hersteller eine maximale Beleuchtungsstärke von 17.100 Lux in 0,5 Metern Abstand (5500 K Farbtemperatur, 100 % Helligkeit, ohne Diffusor). In der Praxis lässt sich eine Person in halber Armlänge damit deutlich akzentuieren — etwa für ein spontanes Porträt im Schatten einer Häuserzeile oder als Aufheller beim Interview im Gegenlicht. 84 LEDs mit je einer eigenen Linse bündeln das Licht zu einem fokussierten Kegel. Der Hersteller verspricht eine bis zu fünffache Lichtausbeute gegenüber der Vorgängergeneration.

Die Farbtemperatur der Leuchte deckt einen Bereich von 2.700 bis 8.500 Kelvin ab — von warmem, glühlampenähnlichem Licht bis zu kühlem Tageslicht. Der CRI (Color Rendering Index, Farbwiedergabeindex) von mindestens 95 und der TLCI (Television Lighting Consistency Index, Fernsehnorm für Farbtreue) von mindestens 97 sollen eine neutrale Farbwiedergabe sicherstellen.

Bedienung und Stromversorgung

ZHIYUN verzichtet auf App- oder Bluetooth-Steuerung. Mit zwei seitlichen Drehreglern lassen sich Helligkeit (0–100%) und Farbtemperatur einstellen.

Mit etwa 250 Gramm wiegt die Leuchte etwa so viel wie ein Smartphone, und sie lässt sich in der Jacken- oder Kameratasche transportieren. Zwei fest verbaute Akkus ermöglichen laut Hersteller bis zu 180 Minuten Laufzeit im Normalbetrieb (bei 25% Helligkeit). Über USB-C mit Power Delivery (PD, Schnelllade-Standard) lässt sich die M40 SE auch während des Betriebs laden. Ein elektronisch gesteuerter Lüfter sorgt für die Kühlung (DynaVort Cooling System). Das integrierte 1/4″-Standardgewinde erlaubt die Montage auf einem Stativ oder – mit entsprechendem Adapter – auf dem Blitzschuh der Kamera.

Im Lieferumfang ist ein Hartschalen-Diffusor enthalten, der harte Schatten reduziert. Ein optionaler Silikon-Diffusor erweitert den Abstrahlwinkel für eine weichere Lichtcharakteristik – im Nahbereich nähert sich das Ergebnis einer kleinen Softbox, innerhalb der Grenzen eines Pocket-Lichts.

Die ZHIYUN FIVERAY M40 SE ist ab sofort im Fachhandel für 80 Euro erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Zhiyun-Website.