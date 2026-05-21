Kompakte RGB-Videoleuchte: Zhiyun Fiveray M60 Ultra

Zhiyun bringt mit der Fiveray M60 Ultra eine neue kompakte Videoleuchte mit 60 Watt Leistung auf den Markt. Die Leuchte wiegt nach Herstellerangaben 430 Gramm und erreicht eine maximale Beleuchtungsstärke von bis zu 6490 Lux bei 6500K im Abstand von einem Meter.

Der Farbtemperaturbereich reicht von 2.500 bis 10.000 Kelvin und deckt damit ein Spektrum von warmem Kunstlicht bis zu kühlem Tageslicht ab. Zusätzlich bietet die M60 Ultra vollfarbige RGB‑Ausgabe. Ein Color Rendering Index (CRI) von mindestens 95 und ein Television Lighting Consistency Index (TLCI) von mindestens 97 sollen für eine natürliche Farbwiedergabe sorgen, insbesondere bei Hauttönen und gesättigten Farben.

Für die Steuerung stehen ein integriertes Farbdisplay, das alle Einstellungen anzeigt, und ein Drehregler direkt an der Leuchte sowie Funkoptionen zur Verfügung. Über Bluetooth‑Mesh und die ZY‑Vega‑App lassen sich mehrere M60‑Ultra‑Einheiten gruppieren und gemeinsam anpassen. Primär‑ und Sekundärmodus ermöglichen eine direkte Synchronisation von Einstellungen zwischen mehreren Geräten. Die leuchte bietet 15 verschiedene Lichteffekte, darunter Feuerwerk, Flammen, Blitze, Polizei-Blaulicht und mehr.

Die Stromversorgung übernimmt ein fest verbauter Akku mit 4.500 Milliamperestunden. Zhiyun verspricht bis zu 160 Minuten Laufzeit bei reduzierter Leistung und etwa 30 Minuten bei voller 60‑Watt‑Ausgabe. Die Leuchte unterstützt die Schnellladestandards Power Delivery (PD) und Quick Charge (QC), sodass Laden und Betrieb parallel möglich sind. Ein Lüfter sorgt für die Kühlung im Betrieb.

Ein 1/4‑Zoll‑Gewinde erlaubt die Befestigung auf einem Stativ oder mit Adapter auf dem Zubeörschuh der Kamera. Mitgeliefertes Zubehör wie das Wabengitter und der Diffusor lassen sich magnetisch an der Leuchte anbringen.

Die Zhiyun Fiveray M60 Ultra soll ab Anfang Juni für 130 Euro erhältlich sein. Weitere Informationen finden Sie auf der Zhiyun-Website.