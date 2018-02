Voigtländer Nokton Classic 35mm F1,4 auch für E-Mount

Die Firma Ringfoto hat für Ende Februar ein lichtstarkes, manuelles 35-Millimeter-Objektiv der Marke Voigtländer für E-Mount-Vollformatkameras von Sony angekündigt. Bislang war das Objektiv als „Nokton 35mm/F1,4 VM“ nur für Voigtländer-Messucherkameras und Leica-Kameras erhältlich. Es ergänzt die bereits im vergangenen Jahr auf den Markt gebrachten E-Mount-Objektive „65mm/F 2 Macro APO-LANTHAR asphärisch“ und „40mm/F1,2 Nokton asphärisch“.

Bereits in den 1950er Jahren wurden die Vorbilder für die neuen Nokton-Objektive, die mindestens eine Lichtstärke von f/1,5 haben, gebaut. Das neue Modell besitzt einen Vollmetalltubus und wird in moderner optischer Technologie handgefertigt, wobei die traditionelle symmetrische Linsenkonfiguration (Doppel-Gauss) beibehalten wurde. Das optische System des Nokton Classic 35mm F1,4 besteht aus 8 Linsen in 6 Gruppen. Die Bildcharakteristik ähnelt dem Nokton 35mm/F1,4 VM, welches bei komplett geöffneter Blende einen leicht dreidimensionalen Bildeindruck erzeugt.

Fokussierung und Blendeneinstellung erfolgen manuell, letztere in Drittel-Stufen. Die Naheinstellgrenze liegt bei 30 cm. Dank der elektrischen Kontakte werden die Exif-Informationen für die Objektivkorrektur an die Kamera übertragen.

Ringfoto nennt einen empfohlenen Verkaufspreis von 750 Euro.

Technische Daten