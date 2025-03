Photoolex Gobo Light von Rollei

Ein kreatives Werkzeug für Fotografen und Videografen mit höchsten Ansprüchen. Mit dem neuen Photoolex Gobo Light liefert Rollei ein interessantes LED-Effektlicht. Es erweitert die Grenzen kreativer Lichtgestaltung für wenig Geld. Ausgestattet mit einer 10-Watt-Lichtquelle, 20 austauschbaren Gobo-Aufsätzen und vier variablen Farboptionen (Rot, Blau, Gelb und Weiß), eröffnet diese kompakte Lichtlösung vielfältige Möglichkeiten für anspruchsvolle Inszenierungen in Fotografie und Videografie.

Dank einer präzisen LED-Technologie bietet das Photoolex Gobo Light eine gleichmäßige und stabile Ausleuchtung. Die Gobo-Aufsätze erzeugen faszinierende Lichtmuster und Tiefeneffekte – von organischen Strukturen bis hin zu futuristischen Designs. Mit der flexiblen Zoomfunktion lässt sich der Lichtstrahl individuell anpassen. Sei es für weite Flächen oder punktgenaue Akzente. Besonders in der Porträt- und Produktfotografie ist dieses Feature ein merklicher Vorteil für Profis und kreative Enthusiasten gleichermaßen.

Ein weiteres Highlight ist die durchdachte Mobilität: Das gesamte Set wiegt weniger als 500 Gramm. Es passt in die mitgelieferte Transporttasche und ist damit der perfekte Begleiter für On-Location-Shootings und für kreative Smartphone-Fotografen. Der integrierte, langlebige Akku hält bis zu vier Stunden durch. Er ist in knapp eineinhalb Stunden wieder vollständig aufgeladen – ideal für längere Sessions ohne Unterbrechung.

Auch die praktische Ausstattung lässt wenig Wünsche offen. Ein USB-C-Anschluss und drei 1/4-Zoll-Gewinde ermöglichen eine vielseitige Befestigungsmöglichkeit an Stativen. Auch die Integration in bestehendes Equipment ist möglich.

Das Photoolex Gobo Light ist ab sofort zum Einführungspreis von 79,99 Euro im Rollei-Onlineshop erhältlich

Für wen ist das Gobo Light gemacht?

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: Brauche ich dieses Licht wirklich? Nun, das kommt darauf an, wie Sie arbeiten. Wenn Sie hauptsächlich dokumentieren und Schnappschüsse machen, dann können Sie vermutlich darauf verzichten. Aber wenn Sie gerne kreativ experimentieren, sei es in der Fotografie oder Videografie, dann ist dieses kleine Ding möglicherweise eine echte Bereicherung.

Ich kann mir denken, dass es gerade in der Porträtfotografie ein Gamechanger sein könnte. Vor allem wenn man mit leichtem Equipment wie mit einem Smartphone arbeitet (oder arbeiten muss). Ich persönlich liebe es, mit Licht zu spielen. Das Gobo Light macht es vermutlich viel einfacher, Stimmungen zu erzeugen, ohne stundenlang mit Studioequipment herumzuhantieren oder – falls das dann doch nicht so geklappt hat – mit Photoshop nacharbeiten zu müssen. Und in der Produktfotografie? Mit ein paar Handgriffen könnten Sie Bilder für Onlineshops auf ein ganz neues Niveau heben.