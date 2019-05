Neuer Service und Vertrieb für Jinbei-Produkte

Da der bisherige deutsche Importeur für Fotozubehör des chinesischen Herstellers „Jinbei“ – Foto Morgen – Mitte April 2019 Insolvenz anmeldete, musste ein neuer Vertrieb gefunden werden. Ab sofort übernimmt die RCP Handels-GmbH & Co. KG i.G. den Vertrieb und Service für das gesamte Sortiment. Mit der Übernahme durch RCP endet für die Jinbei-Kunden eine Zeit des Wartens und der Ungewissheit.

Jinbei-Kunden können sich über ein Kontaktformular auf der neuen Internetseite www.jinbei-deutschland.de mit ihren Anliegen an den Support wenden. Anfang Juli 2019 soll ein vollständiger Jinbei-Onlineshop an den Start gehen. Die RCP bezieht das Jinbei-Sortiment direkt vom chinesischen Hersteller und betreut exklusiv den deutschen und österreichischen Markt von Norderstedt aus.

Die RCP Handels-GmbH & Co. KG i.G. wurde von der Rollei GmbH & Co. KG ins Leben gerufen, ist aber unabhängig von Rollei als „House of Brands“ konzipiert. Geplant ist, dort weitere Marken unter einem Dach zu bündeln.