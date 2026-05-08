Technik

Godox MF-T76 S: Makro-Zwillingsblitz für Sony-Kameras

Johannes Wilwerdingvor 18 Stunden
2 Minuten Lesezeit

Godox hat mit dem Godox MF-T76 S einen Makro-Zwillingsblitz für Sony-Kameras vorgestellt. Das System richtet sich an Fotografen, die Insekten, Pflanzen, Schmuck, Lebensmittel oder andere Nahaufnahmemotive aus kurzer Distanz gezielt ausleuchten möchten. Im Unterschied zu klassischen Aufsteckblitzen sitzen die beiden Blitzköpfe direkt am Objektiv und können dadurch Schatten reduzieren, die durch größere Abstände zwischen Lichtquelle und Motiv entstehen.

Das System besteht aus einem Steuergerät für den Blitzschuh der Kamera sowie zwei separaten Blitzköpfen, die über einen Adapterring am Frontgewinde des Objektivs befestigt werden. Godox legt acht Adapterringe in den Größen 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72 und 77 Millimetern bei, wodurch das System mit vielen gängigen Makroobjektiven kompatibel ist.

Die Blitzleistung beträgt 76 Wattsekunden, die Leitzahl liegt bei GN 22,4 (ISO 100, Meter). Der Leistungsbereich reicht von voller Leistung bis 1/256 und lässt sich in Drittelstufen einstellen. Laut Hersteller beträgt die Recyclingzeit bei voller Leistung rund 1,2 Sekunden. Der integrierte Lithium-Akku soll für etwa 550 Blitzauslösungen ausreichen.

Ein zentrales Merkmal des Zwillingsblitz-Designs ist die unabhängige Steuerung beider Blitzköpfe. Sie lassen sich laut Godox in einem Bereich von 0 bis 150 Grad neigen und getrennt in ihrer Leistung regeln (10 Helligkeitsstufen). Dadurch können Motive gezielt mit unterschiedlich starkem Licht von beiden Seiten ausgeleuchtet werden.

Der Blitz unterstützt TTL (Through The Lens), HSS (High Speed Sync) sowie Erst- und Zweitvorhang-Synchronisation. TTL ermöglicht eine automatische Blitzbelichtungssteuerung über die Kamera, während HSS das Blitzen mit kurzen Verschlusszeiten jenseits der normalen Synchronzeit erlaubt. Das kann beispielsweise bei Makroaufnahmen im hellen Tageslicht hilfreich sein.

Jeder Blitzkopf verfügt zusätzlich über ein integriertes Modellierlicht, das das Fokussieren bei wenig Umgebungslicht erleichtern soll. Das System ist außerdem mit dem Godox-X-Funksystem kompatibel und kann mit anderen Godox-Blitzen kombiniert werden. Laut Händlerangaben ist auch die Verwendung mit Funksendern wie XPro oder X2T möglich.

Wie bei vielen Ring- und Zangenblitzen hängt die Bildwirkung stark von Motiv und Lichtführung ab. Während das System eine kompakte und mobile Lösung für Makroaufnahmen bietet, empfehlen einige erfahrene Makrofotografen zusätzlich Diffusoren oder externe Blitzlösungen, um weichere Lichtverläufe und kontrolliertere Reflexionen zu erzielen.

Der mitgelieferte Akku wird per USB-C geladen. Zum Lieferumfang gehören neben den Adapterringen auch ein USB-C-Ladekabel mit Ladegerät, zwei Diffusoren Adapterringe und eine Schutztasche. Optional bietet Godox weiteres Zubehör wie Farbfilterhalter und Filtersets für dentale Makrofotografie an.

Der Godox MF-T76 S ist die Sony-Version der MF-T76-Serie. Zusätzlich bietet Godox Varianten für Canon (MF-T76 C) und Nikon (MF-T76 N) an. Einen offiziellen deutschen Verkaufspreis hat Godox bislang nicht genannt. Bei Amazon ist der Blitz für 254 Euro erhältlich.

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Johannes Wilwerdingvor 18 Stunden
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Johannes Wilwerding

Johannes Wilwerding hat bereits Mitte der Achziger Jahre und damit vor dem Siegeszug von Photoshop & Co. Erfahrungen in der Digitalisierung von Fotos und in der elektronischen Bildverarbeitung gesammelt. Seit 2001 ist er freiberuflicher Mediengestalter und seit 2005 tätig für das DOCMA-Magazin.

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