Kite Optics Stabi One – stabilisiertes Monokular mit magnetischer Smartphonehalterung

Kite Optics präsentiert mit dem Stabi One ein 10-fach vergrößerndes Monokular, das trotz geringer Abmessungen – etwa so groß wie ein Hühnerei – eine aktive Bildstabilisierung mitbringt. Es lässt sich magnetisch vor der Hauptkamera eines Smartphones befestigen und sorgt für die Verzehnfachung der Vergrößerung des Kameraobjektivs. Als typische Nutzer nennt der Hersteller Vogelbeobachter, Naturfotografen, Wanderer, Sportzuschauer und Konzertbesucher – kurz: alle, die ein leistungsfähiges optisches Hilfsmittel griffbereit haben wollen, ohne ein Fernglas zu tragen.

Stabilisierung im Miniaturformat

Das zentrale Merkmal des Stabi One ist ein Gimbal-basiertes Stabilisierungssystem – also ein mechanisch entkoppeltes Lagerungssystem, das Handzittern ausgleicht, ähnlich wie ein Kardanrahmen am Kamerakran. Dies ermöglicht ein ruhiges Sucherbild. Kite Optics verbaut nach eigenen Angaben dieselbe Technologie, die auch in der eigenen APC-42- und APC-50-Fernglaslinie steckt.

Digiscoping ohne Stativ

Im Lieferumfang ist ein magnetischer Smartphone-Adapter enthalten. Das Monokular lässt sich damit direkt an der Rückseite eines Smartphones befestigen und verwandelt dessen Kamera in ein stabilisiertes 10-fach-Tele-System. Der Unterschied zu klassischem Digiscoping – also der Kombination aus Spektiv, Stativ und Smartphone-Halterung – liegt im Aufwand: Statt Stativ aufzubauen, auszurichten und Adapter zu montieren, genügt das magnetische Andocken. Wer einen Vogel im Geäst oder ein Wildtier am Waldrand fotografieren will, soll laut Anbieter das System in Sekunden einsatzbereit haben.

Das Kite Optics Stabi One misst 5 × 4 × 7 cm und wiegt lediglich 130 Gramm. Es ist bei Temperaturen von –20 °C bis +55 °C einsatzbereit, wetterfest und wird mit einer AAA-Batterie betrieben.

Das Gerät ist über ausgewählte Kite-Optics-Händler in Deutschland erhältlich; der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 399 Euro.

Technische Daten