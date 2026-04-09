Insta360 Snap – Magnetischer Zusatzbildschirm macht Rückkamera Selfie-tauglich

Insta360 bringt mit dem Insta360 Snap einen Zusatzbildschirm für Smartphones auf den Markt, der es ermöglicht, die Hauptkamera für Selfies zu nutzen. Die Rückkamera liefert eine deutlich höhere Bildqualität als die Frontkamera, lässt sich aber normalerweise für Selfies und Vlogs nur blind bedienen. Der Snap schließt diese Lücke in Form eines magnetisch befestigten Zusatzbildschirms, der eine Echtzeit-Vorschau auf der Geräterückseite zeigt.

Funktionsprinzip

Der Insta360 Snap kann mithilfe des beiliegenden Magnetrings direkt an iPhones und einer Vielzahl von Android-Geräten befestigt werden. Er wird per USB-C mit dem Smartphone verbunden – ein Pairing und ein eigener Akku sind dadurch nicht erforderlich. Die Signalverzögerung gibt Insta360 mit 30 Millisekunden an, was in der Praxis einer nahezu verzögerungsfreien Vorschau entspricht. Der Touchscreen spiegelt dabei das Smartphone-Display und erlaubt das Anpassen von Bildausschnitt und zentralen Kameraeinstellungen, ohne das Gerät umdrehen zu müssen. Bei Bedarf lässt sich die Vorschau spiegeln, was die Kontrolle über Frisur oder Gesichtsausdruck vereinfacht – ähnlich wie beim Blick in einen Handspiegel. Das Gerät ist nach Herstellerangaben mit nativen Kamera-Apps sowie gängigen Dritt-Apps kompatibel.

Zwei Modelle

Insta360 bietet den Snap in zwei Varianten an. Die Basisversion kostet 86 Euro. Das Modell „mit Licht“ – entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Make-up-Optik-Anbieter AMIRO – ist zusätzlich mit einem Leuchtrahmen ausgestattet, dessen Farbtemperatur und Helligkeit sich einstellen lassen. Es richtet sich an Nutzer, die auch in schlechten Lichtverhältnissen, etwa in einem schwach beleuchteten Restaurant oder bei hartem Gegenlicht vor einem Fenster, gleichmäßig ausgeleuchtet aufgenommen werden wollen. Die Variante mit Licht kostet 96 Euro.

Beide Modelle haben ein 3,5-Zoll-Touch-Display mit einer Helligkeit von 550 nits und einer Auflösung von 480 x 800 Pixeln. Das Gewicht beträgt 76 bzw. 89 Gramm.

Eine mitgelieferte Schutzabdeckung klappt beim Filmen um und schützt dabei den Touchscreen vor unbeabsichtigten Berührungen. Außerdem kann das Kabel beim Transport darin verstaut werden.

Insta360 Snap mit Licht

Insta360 hat den Snap nach eigenen Angaben für sogenannte „Nano-Creator“ entwickelt – Nutzer, die regelmäßig kurze Alltagsvideos oder Vlogs produzieren, ohne professionelles Kamera-Equipment einzusetzen.

Eine vollständige Liste kompatibler Smartphones finden sowie weitere Informationen finden Sie auf der Insta360-Website. Der Insta360 Snap ist bei Amazon, im Onlineshop von Insta360 sowie bei ausgewählten Händlern erhältlich.