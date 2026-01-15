Godox AD100Pro II Pocket Flash – Kompakter Blitz mit verbesserter Leistung

Godox stellt mit dem Godox AD100Pro II Pocket Flash das verbesserte Nachfolgemodell des AD100Pro vor. Der neue Blitz soll vor allem bei Bedienung, Dauerleistung und Zuverlässigkeit zulegen – sowohl im Studio als auch bei Einsätzen vor Ort.

Unverändert bleibt die Blitzleistung von 100 Ws, verpackt in ein besonders handliches Gehäuse. Besonders deutlich wirkt sich laut Godox das neu gestaltete Kühlsystem aus: Der AD100Pro II soll bei voller Leistung 60 bis 100 Auslösungen am Stück schaffen, ohne dass die Leistung nachlässt. Das ist von Vorteil bei schnellen Serienaufnahmen – etwa wenn ein Porträt-Set im Gegenlicht zügig „durchgetaktet“ wird oder bei Produktaufnahmen mehrere Varianten nacheinander anstehen.

Für die Steuerung nutzt der Blitz eine integrierte Funklösung im 2,4‑GHz-Band. Godox nennt eine Reichweite von bis zu rund 100 Metern, auch in Setups mit mehreren Blitzgruppen. Eine farbcodierte Gruppenanzeige soll dabei die Orientierung beschleunigen: 16 farbige Leuchtdioden (LED) markieren die jeweilige Gruppe, sodass sich beim Blick auf das Gerät schneller zuordnen lässt, welcher Kopf gerade welche Rolle spielt. Ergänzend hat Godox ein neues Farbdisplay verbaut, das Einstellungen übersichtlicher zeigen soll.

Der AD100Pro II ist mit dem Godox 2.4 GHz X Wireless System kompatibel und unterstützt Kameras von Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, OM System, Panasonic, Pentax und Leica. Neben TTL (Through The Lens, automatische Blitzbelichtung über die Kamera) bietet er Highspeed-Sync (HSS) bis 1/8000 s sowie Synchronisation auf den ersten und zweiten Verschlussvorhang (Front Curtain/Rear Curtain Sync). Für die Kopplung nennt Godox die Trigger „X3“ und „X3 Pro“, die den Verbindungsaufbau beschleunigen sollen.

Zur Lichtformung verfügt der Blitz über ein einstellbares 28–85-mm-Zoomsystem, mit dem sich die Lichtverteilung über mehrere Brennweiten hinweg feinabstimmen und so die Ausleuchtung steuern lässt. Eine 5‑Watt‑LED-Einstelllampe mit zehn Stufen hilft beim Setzen des Lichts, etwa um die Schattenkante auf einer Wand vorab sichtbar zu machen.

Dank magnetischem Anschluss kann Zubehör für Godox-Rundköpfe (AK‑R1, AK‑R22, AK‑R21) verwendet werden. Über den S3-Adapter lassen sich außerdem Bowens-Lichtformer nutzen.

Die Stromversorgung übernimmt ein 3300‑mAh-Akku. Eine Aufladung soll für rund 490 Blitze bei voller Leistung reichen. Geladen wird über USB‑C.

Der Godox AD100Pro II ist in Kürze für 350 Euro im Fachhandel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten des Herstellers.