PolarPro Portra Filter: Drei optische Effekte in einem Schraubfilter

Der US-amerikanische Zubehörspezialist PolarPro hat einen neuen Schraubfilter im Sortiment, der die Farbcharakteristik des analogen Kodak-Portra-400-Films für digitale Kameras nachempfindet. Der Filter vereint drei Effekte in einem Glas: eine auf Portra 400 abgestimmte Farbtönung, eine schwache Weißnebelstreuung (englisch: „White Mist Diffusion“) im Stärkegrad 1/4 sowie einen drehbaren Chroma-Polarisator – ein Kreuzpolarisationsfilter, der Reflexionen dämpft und die Farbtiefe erhöht.

Das Zusammenspiel dieser drei Effekte soll dafür sorgen, dass Spitzlichter weich ausblenden statt hart abzureißen, Hauttöne natürlich und cremig wirken und die bisweilen steril anmutende digitale Bildschärfe organischer erscheint – ohne dabei Kontrast oder Detailzeichnung zu opfern. Wer schon einmal einen Porträtfilm bei Gegenlicht belichtete und das weiche Leuchten auf hellen Flächen beobachtete, bekommt eine Vorstellung davon, was die Weißnebelstreuung anstrebt: Lichter blühen auf, anstatt abzusaufen. Der Chroma-Polarisator lässt sich drehen und damit an die jeweilige Situation anpassen, um etwa Spiegelungen auf Fensterscheiben oder Wasserflächen zu reduzieren.

PolarPro stellt klar, dass der Filter keine exakte Kopie des Filmmaterials sei, sondern vom Gefühl und der Farbreaktion von Portra 400 inspiriert und auf digitale Sensoren hin optimiert wurde. Aufnahmen sollen sich dennoch sauber weiterbearbeiten lassen. Bis 2010/2011 gab es den Portra-Film in den Varianten NC (Natural Color, neutrale Farbwiedergabe) und VC (Vivid Color, kräftigere Farben), heute existiert nur noch eine einzige Variante, deren Charakter eher in Richtung des früheren VC tendiert – erhältlich als Kleinbildfilm (Typ 135), Mittelformat-Rollfilm (Typ 120) und Planfilm.

Das Filtergehäuse besteht aus einer Aluminiumlegierung der Güte 6061, einem im Kamerazubehörbereich verbreiteten Material. Der Filter wird mit einer Schutzhülle und einem Mikrofasertuch geliefert. Er ist als Gewindeschraubfilter in den Größen 46, 67, 77, 82, 86 und 95 Millimeter erhältlich sowie als Steckversion für das PolarPro-Helix-MagLock-System, bei dem der Filter magnetisch einrastet, ohne gedreht zu werden.

Die Preise im Onlinehandel liegen je nach Durchmesser zwischen rund 110 und 160 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der PolarPro-Website.