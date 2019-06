ASUS Zen Book Duo – Laptop mit 2 Bildschirmen

Asus erweitert seine Zen Book-Reihe um zwei Modelle, die mit einem berührungsempfindlichen und hoch auflösenden zweiten Monitor ausgestattet sind: das Zen Book Duo (UX 481) und das Zen Book Pro Duo (UX 581). Gegenüber früheren Modellen wurde die Tastatur an den vorderen Rand verschoben und das Touchpad rechts daneben. Auf der so freigewordenen Fläche ist jetzt ein berührungsempfindlicher Bildschirm angebracht, das sogenannte ScreenPad Plus, das über die gleiche Bildschirmauflösung verfügt wie das jeweilige Hauptdisplay der Laptops und beinahe halb so viel Fläche bietet. Beide Display lassen sich zu einer Arbeitsfläche vereinen, und so können auf dem ScreenPad Plus beispielsweise frei schwebende Programmfenster einer Anwendung platziert werden, um auf dem Hauptdisplay mehr Platz zu haben. Integrierte Apps und Funktionen erlauben es unter anderem, Tastaturabläufe mit einem Tastendruck zu automatisieren, Text mit einem Stift handschriftlich einzugeben, zu zeichnen oder Anwendungen mit einem Finger-Tip zu starten.

Die beiden Notebook-Modelle unterscheiden sich in Größe und Hardware-Ausstattung. Das ZenBook Pro Duo verfügt über ein 4K-Oled-Display mit 15 Zoll Diagonale (3840 x 2560 Punkte) und ein 14-Zoll-ScreenPad Plus (3840 x 1100 Punkte). Ein Intel Core i9-Prozessor der neuesten Generation und eine NVIDIA GeForce RTX 2060 Raytracing-Grafik sorgen für eine starke Leistung. Darüber hinaus verfügt das ZenBook Pro Duo über 40 Gbps Thunderbolt 3, NumberPad 2.0, Amazon Alexa Voice Control und einen Turbo-Cooling Button.

Beim ZenBook Duo sind ein 14-Zoll-Full-HD-Display (1920 x 1080 Punkte) und ein 12-Zoll-Full-HD-ScreenPad Plus sowie ein Intel Core i7-Prozessor und eine NVIDIA GeForce MX250-Grafikkarte verbaut.

Beide Modelle sind mit Intel ® Wi-Fi 6 (802.11ax) mit Gig+ ausgestattet und können damit Netzwerk-Geschwindigkeiten von bis zu 2.4 Gbps erreichen. Als Betriebssystem ist Windows 10 Pro installiert.

Angaben zu den Preisen machte Asus noch nicht. Weiterführende Informationen: Zen Book Duo (UX 481) | Zen Book Pro Duo (UX 581)