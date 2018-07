31-Zoll-Display für Foto-, Video- und Grafikprofis

Eizo stellt mit dem ColorEdge CG319X die zweite Generation seines High-End 4K-Grafikmonitors vor. Das hardwarekalibrierbare 31-Zoll-Display ist mit einem verbesserten, eingebauten Kalibrierungssensor ausgestattet und deckt 98 % DCI-P3 und 99 % des Adobe-RGB-Farbraums sowie nahezu den gesamten CMYK-Farbraum ab. Es eignet sich für den professionellen Einsatz in Video-Postproduction, Fotografie und grafischen Anwendungen.

Mit einer Auflösung von 4096 x 2160 Pixeln, tiefen Schwarzwerten und einem Kontrastverhältnis von 1500:1 ist der CG319X für das professionelle Color-Grading von 4K-Inhalten optimiert. Dank 10-Bit-Farbdarstellung auf Grundlage einer 24-Bit-LUT kann der Monitor eine Milliarde Farben wiedergeben.

Zudem verfügt er über Presets für die beiden im HDR-Workflow verwendeten Gammakurven HLG (Hybrid Log Gamma) sowie PQ (Perceptual Quantization). So lässt er sich in HDR-Postproduction-Workflows integrieren, wo echtes HDR in der Regel erst im letzten Arbeitsschritt, dem Color-Grading, genutzt wird.

Auch für Fotografen und Grafiker haben die hohe Monitorauflösung von 149 ppi und das ausgeprägte Querformat Vorteile. Zum einen ist die Darstellung sehr scharf, zum anderen erübrigt sich oft der Einsatz eines zweiten Monitors.

Die Funktionsweise des eingebauten Kalibrierungssensors wurde laut Eizo verbessert und erlaubt jetzt sogar das Weiterarbeiten während der Kalibrierung. Außerdem kommt der CG319X ohne eingebauten Lüfter aus, produziert also keine störenden Geräusche.

Über zwei DisplayPorts sowie zwei HDMI-Ports lässt sich DCI-4K-Material mit 60 Hz betrachten.

EIZO stellt zur Kalibrierung des CG319X zwei Programme bereit: ColorNavigator NX und ColorNavigator 6. Hiermit können Anwender Zielwerte für Helligkeit, Gammawert und Weißpunkt festlegen sowie ein ICC-Profil erstellen. ColorNavigator 6 ist im Lieferumfang des Monitors enthalten und richtet sich an einzelne Benutzer. ColorNavigator NX ist auf EIZO-Websites als kostenloser Download erhältlich und wurde für Unternehmen entwickelt, die die Kalibrierung ihrer Monitore zentralisieren möchten.

Wichtige Merkmale im Überblick

DCI-4K-Auflösung 4.960 x 2.160 Pixel (149 ppi Auflösung)

3D-Look Up Table (LUT)

10-Bit-Darstellung (über eine Milliarde Farben gleichzeitig) auf Grundlage einer 24-Bit-Look-Up-Tabelle

Je zwei DisplayPort 1.2 und HDMI 2.0-Ports

Lichtschutzhaube zur Minimierung von reflektierendem Umgebungslicht

5 Jahre Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice und eine Farb- und Helligkeitsgarantie für bis zu 10.000 Stunden

Der Eizo CG319X kostet rund 4900 Euro und ist ab sofort erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Eizo. Das Datenblatt können Sie hier herunterladen.