Der Objektivhersteller Tamron ruft Sony-Fotografinnen und -Fotografen auf, an einem neuen Wettbewerb teilzunehmen. Wer teilnehmen will, sollte sich beeilen. Bewerbungen für den „Tamron Creativity Contest“ müssen zwischen dem 20. Oktober und dem 1. November per E-Mail an Tamron geschickt werden. Es geht darum, ein Konzept zu erstellen und dieses mit der eigenen E-Mount-Kamera und einem von Tamron zur Verfügung gestellten Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD umzusetzen. Alle Informationen sind der folgenden Ausschreibung von Tamron zu entnehmen.

Ausschreibung

Tamron Creativity Contest 2020 –

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

Der TAMRON Creativity Contest gibt euch die Chance, mit eurem eigenen Shooting-Konzept groß raus zu kommen. Schickt uns dafür eure Idee, die ihr mit dem vielseitigen und außergewöhnlichen 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD für Sony E-Mount umsetzen wollt.

Die Gewinner erhalten unser neues Allround-Talent 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD und dürfen Ihr Konzept damit umsetzen. Dabei werden sie exklusiv von einem Video-Team begleitet und erhalten von uns ein umfangreiches Social-Media-Feature.

Wie könnt ihr mitmachen? Reicht uns euer Konzept ein, das in eines unserer fünf Kategorien passt. Die Finalisten wählt unsere Tamron-Jury aus allen Bewerbern aus. Jede Kategorie stellt einen Finalisten.



Die Kategorien lauten:

Landschaft/Natur

Portrait

Sport

Street/Architektur

Tele-Makro



Was muss euer Konzept beinhalten? Ganz einfach: Schreibt uns in maximal 3.000 Zeichen, welche Kategorie ihr gerne mit dem 28-200mm fotografieren möchtet und welches Projekt Ihr damit umsetzen wollt. Zusätzlich benötigen wir noch 3-5 Bilder aus eurem Portfolio, mit denen ihr uns von euren Foto-Skills und eurem Stil überzeugt.

Bewerbungen werden zwischen dem 20. Oktober und dem 1. November über die folgende Mailadresse entgegengenommen:

Aus allen Bewerbungen wählt die Tamron-Jury bis zum 6. November fünf Finalisten, welche ihr Projekt mit dem 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD umsetzen. Alle Finalisten begleitet während Ihres Shootings ein professionelles Video-Team und wir featuren sie via Social-Media. Eine gewisse Medienaffinität und die Bereitschaft zur Medienpräsenz ist also für die Teilnahme erforderlich.

Sind die Projekte im Kasten, laden wir die Gewinner zu uns ins Tamron-Studio nach Köln ein. Dort werden Ende November/Anfang Dezember noch einmal alle Projekte und Ergebnisse in einem Livestream der Öffentlichkeit präsentiert. Alle Finalisten dürfen das 28-200mm natürlich behalten und dürfen sich darauf freuen ein Teil unserer großen PR-Kampagne in Deutschland und Österreich zu sein, mit zahlreichen Veröffentlichungen, Videos und Artikeln (online wie offline).

Als besonderen Bonus stimmen die Zuschauer während des Livestreams noch über den Gesamtsieger des Contests ab. Diesen erwartet ein großer Tamron-Objektivkoffer mit einer fantastischen Auswahl an Objektiven aus unserem E-Mount-Lineup als Gewinn.

Teilnehmen können alle SONY E-Mount-User aus Deutschland und Österreich.

Wir wünschen euch an dieser Stelle schon einmal viel Spaß und freuen uns auf zahlreiche, tolle Konzepte.

Euer Tamron-Team

Hinweise zum Datenschutz:

Teilnahme am Tamron Creativity Contest nur ab 18 Jahren. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Teilnahme am Contest und für die Dauer der gesamten PR-Aktion. Weitere Details zum Datenschutz finden Sie unter https://www.tamron.eu/de/impressum/datenschutz/